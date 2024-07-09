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Госдума может принять закон об условиях упоминания о наркотиках в литературе и кино уже 10 июля

Автор: Илья Кувшинов

9 июля 2024

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июня 2025 года

Уже завтра, 10 июля, Государственная Дума может принять сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды наркотиков, а также об условиях упоминания о них в литературе и кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Совета палаты, которое размещено в думской электронной базе.

В доработанной версии законопроекта ко второму чтению уточняется, что под пропаганду наркотиков не подпадают произведения литературы и искусства, где наркотические средства «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

При этом они не должны содержать информацию о допустимости, привлекательности (или необходимости) их незаконного потребления, о каких-либо преимуществах незаконного использования наркотиков, о совершении иных незаконных действий в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений «путем их оправдания или представления как общепринятых норм поведения».

Если произведения литературы и искусства, в которых упоминание наркотиков является неотъемлемой частью художественного замысла, уже находятся в обороте, то они должны сопровождаться маркировкой. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Фото: кадр из фильма СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ

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