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Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и начал прием заявок

Автор: БК

3 марта 2025

Он состоится в Иваново с 19 по 22 июня

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» объявили даты проведения грядущего смотра – он пройдет в Иваново с 19 по 22 июня.

Прием заявок продлится на официальном сайте фестиваля до 25 апреля.

К участию в основной конкурсной программе принимаются пилоты и первые серии сериалов, которые не транслировались по телевидению, не демонстрировались в онлайн-кинотеатрах, не находятся в публичном доступе в сети и не принимавшие участие в других кинофестивалях.

Помимо этого, в конкурсе 2025 года впервые будет представлена секция пилотов документальных сериалов, куда можно подать пилоты и первые серии док проектов.

Также в рамках фестиваля вновь пройдет деловой форум «Пилот. Точки взлета». В его программе – новейшие исследования рынка, обсуждения новых трендов в индустрии, а также эксклюзивные новинки онлайн-платформ и телеканалов.

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