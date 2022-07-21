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Кинотеатр «Пионер» станет частью сети «Синема Парк» и «Формула Кино»

Автор: Виолетта Палий

21 июля 2022

Площадка сохранит бренд, сайт и репертуарную политику

Кинотеатр «Пионер» станет частью киносети «Синема Парк» и «Формула Кино», сообщила Анна Афанасьева в своем телеграм-канале «Камера, топор!». Информацию подтвердили БК директор по маркетингу объединенной киносети Елена Круглова.

Как отметила Круглова, при объединении сохранится бренд «Пионера», сайт и приложение, а также репертуарная политика, формат мероприятий и качество кинопоказа. «Сохранится все, что делает этот кинотеатр по-настоящему особенным». Представитель киносети подчеркнула, что речь идет скорее про объединение бэк-офисов. 

«Пионер» – двузальный московский кинотеатр, открытый в 1953 году. В новейшее время его владельцем стал Александр Мамут, которому также принадлежит объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино», а также кинотеатр «Художественный». «Пионер» практически прекратил работу к 2008 году, однако Мамут приобрел «Чентромобиле-Пионер» – компанию, которая владела правом аренды этого кинотеатра до 2017 года. В 2017 году договор аренды был продлен до 2026 года. «Пионер» стал одним из первых киноетатров столицы бутикового типа — с репертуаром, ориентированным на арт-кино и арт-мейнстрим. По данным ФНС,  выручка «Пионера» в 2021 году составила 38,1 млн рублей, сократившись по сравнению с 2020 годом на 14,8%. Убыток «Чентромобиле-Пионер» в 2021 году был равен 49,1 млн рублей.

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