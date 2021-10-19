top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения кинотеатров с 15 ноября

В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения кинотеатров с 15 ноября

Автор: Никита Никитин

19 октября 2021

Постановление об ужесточении антиковидных ограничений подписал губернатор

C 15 ноября в Санкт-Петербурге посещение кинотеатров будет разрешено только при предъявлении QR-кодов, сообщает ТАСС. Это следует из постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым, разосланного пресс-службой городской администрации.

Первыми под дополнительные ограничения попадут конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия в городе. Для участия в них QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации или недавно перенесеннное заболевание, потребуется уже с 1 ноября. Также пропуском на мероприятие сможет послужить справка о наличии медицинского отвода от вакцинации. Исключение распространяется только на детей и подростков моложе 18 лет. Максимальная разрешенная численность массовых мероприятий, которые можно будет проводить без согласования с 1 ноября, - 40 человек.

С 15 ноября дополнительные ограничения начнут распространятся на кинотеатры, театры, концертные залы, музеи и выставки, цирки, бассейны, фитнес-центры и иные организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря предъявлять QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании или же справку о медотводе от вакцинации потребуется для посещения предприятий общепита и объектов розничной торговли. Исключение здесь составляют производственные столовые, вокзалы, аэропорты, аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости, а также магазины, не имеющие зала обслуживания.

Со второй половины сентября на фоне увеличения заболеваемости COVID-19 и роста смертности все больше регионов по всей стране продолжают вводить дополнительные ограничения. 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

IVI проведет всероссийский питчинг для начинающих сценаристов
Подробнее
Экспертный совет Минкультуры отобрал фильмы, рекомендованные к получению поддержки
Подробнее
Официальная касса России: лидерство в российском прокате сохранил «Веном 2»
Подробнее
В России снимут первый кукольно-игровой сериал для взрослых «Сахарный дворец»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 11 по 17 октября
Подробнее
Оригинальный сериал IVI «Пробуждение» стал самым популярным у зрителей платформы по итогам третьего квартала
Подробнее
Количество платящих подписчиков «КиноПоиск HD» и Kion заметно выросло в третьем квартале 2021 года
Подробнее
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен
Подробнее
«Централ Партнершип» займется эксклюзивным прокатом фильмов Yellow Black & White
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Не время умирать» и «Веном 2» оказались на равных
Подробнее
Russian Film Festival впервые пройдет в Индии в партнерстве с платформой Disney+Hotstar
Подробнее
Большой фестиваль мультфильмов анонсировал программу
Подробнее
Сериал «Игра в кальмара» показал самый успешный старт в истории Netflix
Подробнее
НМГ, школа кино «Индустрия» и клуб «Хедлайнеры. Импакт Медиа» обучат продюсированию импакт-контента
Подробнее
Kion впервые провел презентацию в рамках MIPCOM
Подробнее
Стали известны победители фестиваля Canneseries 2021
Подробнее
Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю
Подробнее
«Хэллоуин убивает» и «Последняя дуэль» выходят на мировые экраны
Подробнее
Касса четверга: Джеймс Бонд и Веном выступили на одном уровне
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 октября 2021 года
Подробнее

Новости по теме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен
Подробнее
Все больше регионов вводят QR-коды для кинотеатров
Подробнее
В Самарской области планируют ввести QR-коды для посетителей досуговых учреждений
Подробнее
Студия Disney ввела 45-дневное кинопрокатное окно для своих фильмов
Подробнее
Правительство обязало кинотеатры предупреждать зрителей о длительности рекламы и трейлеров
Подробнее