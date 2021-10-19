В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения кинотеатров с 15 ноября

Постановление об ужесточении антиковидных ограничений подписал губернатор

C 15 ноября в Санкт-Петербурге посещение кинотеатров будет разрешено только при предъявлении QR-кодов, сообщает ТАСС. Это следует из постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым, разосланного пресс-службой городской администрации.

Первыми под дополнительные ограничения попадут конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия в городе. Для участия в них QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации или недавно перенесеннное заболевание, потребуется уже с 1 ноября. Также пропуском на мероприятие сможет послужить справка о наличии медицинского отвода от вакцинации. Исключение распространяется только на детей и подростков моложе 18 лет. Максимальная разрешенная численность массовых мероприятий, которые можно будет проводить без согласования с 1 ноября, - 40 человек.

С 15 ноября дополнительные ограничения начнут распространятся на кинотеатры, театры, концертные залы, музеи и выставки, цирки, бассейны, фитнес-центры и иные организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря предъявлять QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании или же справку о медотводе от вакцинации потребуется для посещения предприятий общепита и объектов розничной торговли. Исключение здесь составляют производственные столовые, вокзалы, аэропорты, аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости, а также магазины, не имеющие зала обслуживания.

Со второй половины сентября на фоне увеличения заболеваемости COVID-19 и роста смертности все больше регионов по всей стране продолжают вводить дополнительные ограничения.

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