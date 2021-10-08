Все больше регионов вводят QR-коды для кинотеатров

Ограничения при посещении устанавливают в Вологодской, Ульяновской и других областях

Несмотря на решение Роспотребнадзора отменить массовые мероприятия по всей стране продолжается увеличение заболеваемости COVID-19 и неутешительный рост смертности. По этой причине во множестве регионов России вводятся дополнительные ограничительные меры при посещении культурных учреждений. В частности, во многих областях обязывают перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников предприятий, включая лиц старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. От людей старше 65 лет, не привитых от COVID-19 или не переболевших в последние полгода, требуют соблюдать режим самоизоляции. Также рестораны и кафе переходят на ограниченный режим работы, особенно в ночное время, а для посещения кинотеатров вводятся QR-коды.

QR-коды уже заработали в кинотеатрах Удмуртии. В Пермском крае QR-коды для посещения культурных учреждений и массовых мероприятий требуются с 4 октября, но при этом вместимость заведений планируется увеличить. Серьезные ограничения давно действуют в Нижегородской области — новая порция карантинных мер действует там с 6 октября. В Саратовской области дополнительные ограничения также действуют с 27 сентября, 10 октября их намереваются снять.

В Вологодской области QR-коды для посещения кино потребуются с 9 октября, в Самарской области и Чувашии — с 11 октября. В Калининградской и Ульяновской областях ходить в кино по QR-коду придется с 1 ноября. В Курской области, чтобы снять запрет на проведение массовых мероприятий, также подумывают ввести QR-коды. В Татарстане с 11 октября театры, кинотеатры, цирки и концертные залы смогут заполнять не более 50% мест, при этом зрителей не должно быть свыше 500 человек. При соблюдении дополнительных условий (тотальная вакцинация сотрудников, использование QR-кодов привитыми или переболевшими) разрешается заполнение до 70% зрительских мест.

В Воронежской области вводится обязательная вакцинация для некоторых работников, в том числе для сотрудников театров и кино. Первый компонент вакцины необходимо получить до 30 октября, второй — до 30 ноября. В Ивановской области аналогичная мера будет реализована быстрее — второй компонент вакцины требуется получить уже до 20 ноября. В Пензенской области первый компонент вакцины 80% сотрудникам различных учреждений требуется получить до 15 ноября, второй — до 15 декабря. К обязательной вакцинации некоторых категорий граждан вернутся в Свердловской области.

Также различные дополнительные ограничения начинают действовать в Челябинской, Саратовской, Тюменской и Ленинградской областях.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram