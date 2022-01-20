В Екатеринбурге и области отменили QR-коды для посещения кинотеатров

Соответствующий указ губернатора вступит в силу 20 января

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исключил кинотеатры из списка мест, где нужно предъявлять QR-коды. В этом перечне остались лишь госучреждения, санатории и базы отдыха. Соответствующий указ вступит в силу 20 января.

Согласно тексту документа, с 28 января всем заведениям общепита запрещается работать с 23:00 до 6:00. В ночное время общепит работа возможна только навынос и на доставку. Запрет не касается заведений аэропорта Кольцово и обслуживающих круглосуточным питанием организации. В Свердловской области также запрещено проведение концертов и зрелищных мероприятий вне спецпомещений и с отсутствием посадочных мест.

С 24 января, согласно указу, также необходимо перевести 30% госслужащих Свердловской области на удаленную работу. Для остальных работников данная мера является рекомендательной.

На данный момент ковидные ограничения, в частности, обязательное наличие QR-кода, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании, действуют в кинотеатрах 68 регионов России.