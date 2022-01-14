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Итоги декабря 2021 года в кинопрокате России и СНГ

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова

14 января 2022

Результат оказался на 188% больше показателей ноября

По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», суммарные сборы российского кинопроката в декабре 2021 года составили 4,750 млрд рублей – это на 188% больше результата за ноябрь. Такая касса оказалась также на 222% больше показателя декабря 2020 года. 

При пересчете в валюте месячная касса составила $64,253 млн: по сравнению с ноябрем 2021 года рынок увеличился на 180%, с декабрем 2020-го – на 225%.

За последний месяц 2021 года российские кинотеатры продали 15,350 млн билетов – это на 198% больше показателей ноября и на 216% выше результата декабря 2020-го.

С учетом площадок на территории СНГ ситуация оказалась даже несколько лучше. Вместе кинозалы России и стран Содружества (без учета Украины) собрали в декабре этого года 5,513 млрд рублей, что на 168% больше кассы ноября, а также на 248% больше декабря 2020-го. В прошлем месяце продано 16,013 млн билетов. Это на 124% и 205% больше, чем было месяц и год назад соответственно.

Эквивалент в валюте за декабрь 2021 года в кинотеатрах России и СНГ составил $74,916 млн. По отношению к прошлому месяцу касса увеличилась на 163%, а в сравнении с декабрем 2020-го — на 253%.

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