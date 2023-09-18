Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Барби» возглавил прокат

Лучшим официальным проектом стала мелодрама «После. Навсегда»

Согласно предварительным данным, лучшим проектом уикенда стал долгожданный в России, пиратский релиз фильма Греты Гервиг БАРБИ. Самый кассовый фильм года в мировом прокате открылся на российской территории примерно со 120 млн рублей. Правда, тут нужно учесть, что далеко не все сеансы фильма можно посчитать, и эта сумма может быть гораздо выше.



Лучшим фильмом официального проката стала пятая часть франшизы ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (VLG). Грозный соперник теневого рынка не помешал проекту стартовать лучше, чем предшественник, и оприходовать за четыре дня проката около 85 млн рублей. С этим результатом экранизация книги Анны Тодд заняла вторую строчку чарта.



Замкнула тройку лучших еще одна новинка – американский триллер ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (CP). Богатый актерский состав и широкая роспись позволили картине записать на свой счет почти 20 млн рублей. Впрочем, средняя заполняемость в 8 человек на сеанс оказалась одной из самых низких в первой десятке.



Ниже ожиданий стартовала драма с Джимом Кэвизелом ЗВУК СВОБОДЫ (AK). Ставшая в американском прокате феноменом, у нас картина смогла заработать в свой первый уикенд лишь чуть более 13 млн рублей.



Также в первую десятку попали мультфильм ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА (CPF) и хоррор АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (KNLG). Обе новинки не смогли преодолеть рубеж сборов в 10 млн и пополнили свои копилки на 8,5 и 7,5 млн рублей соответственно.



Фото: кадр из фильма БАРБИ