Предварительная касса четверга: «Непосредственно Каха. Другой фильм» уверенно возглавляет прокат

Вторую строчку занял пиратский релиз «Форсаж 10»

По предварительным данным лидером четверга с большим отрывом стала отечественная комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP). Релиз заработал в первый день проката около 43 млн рублей, что на 10% меньше, чем было у первой части в 2020 году, однако стоит учитывать, что во время пандемии у оригинального фильма было намного меньше конкуренции. Сиквел вполне может освоить от 200 до 250 млн рублей в свой первый уикенд.



Вторую строчку чарта занял пиратский релиз ФОРСАЖ 10. Очередная часть гоночной франшизы заработала примерно 19 млн рублей, однако следует учесть, что в эту сумму входят только те цифры, которые можно посчитать с помощью ЕАИС. Тем не менее, даже с такой цифрой проект к концу недели сможет записать на свой счет 120-150 млн рублей.



Боевик БЕГЛЕЦ (GF) с Джерардом Батлером в главной роли занял седьмую строчку списка с результатом около 1,9 млн рублей с худшей в чарте средней заполнямостью 5 человек на сеанс. С такими цифрами к вечеру воскресенья фильм должен будет освоить 13-15 млн рублей.



Замкнула ТОП-10 корейская семейная картина МОЙ ПЕС РУНИ (KNLG). С заработанными 1,2 млн рублей, благодаря высокому семейному множителю, фильм за четыре дня проката может пополнить свою на 10-12 млн рублей и сохранить свое место в первой десятке.



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