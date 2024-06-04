Paramount Global и Skydance согласовали условия слияния

Ожидается, что официальный анонс состоится в ближайшее время

Похоже, сделка между Paramount Global и Skydance все-таки состоится – по информации журналиста CNBC Дэвида Фабер, стороны согласовали условия слияния, а о самой сделке может быть официально объявлено в ближайшие дни.

Согласно новым условиям, неисполнительный председатель совета директоров Paramount Шари Редстоун получит $2 млрд за свою компанию National Amusements, которая владеет 77% акций Paramount класса А. Помимо этого, Skydance выкупит почти 50% акций класса B Paramount по $15 за штуку – что составит, в общей сложности, еще $4,5 млрд. Ожидается, что новым владельцам достанутся две трети акций Paramount Global, а акционерам класса B – оставшаяся одна треть.

Также компания Дэвида Эллисона и ее партнер – частная инвестиционная компания RedBird – внесут $1,5 млрд наличными на счет Paramount, чтобы помочь сократить существующий долг.

Сейчас сделка ожидает финального одобрения со стороны Редстоун.