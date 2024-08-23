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Skydance требует от Paramount прекращения сторонних переговоров

Автор: Илья Кувшинов

23 августа 2024

Представители компании обвинили медиаконгломерат в нарушениях условий соглашения о слиянии

Сага о продаже Paramount Global продолжается. Представители Skydance заявили, что медиаконгломерат нарушил условия соглашения о слиянии, когда начал рассматривать потенциальное предложение от миллиардера Эдгара Бронфмана-младшего. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, что в понедельник, 19 августа, бывший руководитель Warner Music Group сделал предложение о покупке Paramount Global за $4,3 млрд, а спустя несколько дней увеличил его до $6 млрд. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить специальный комитет совета директоров Paramount отложить сделку с компанией Дэвида Эллисона еще на 15 дней.

В ответ на это адвокаты Skydance направили официальное письмо в адрес комитета с требованием сейчас же прекратить переговоры с Бронфманом. По их словам, предложение бизнесмена с финансовой точки зрения является «в разы менее выгодным» для акционеров Paramount.

Помимо этого, представители Skydance отметили, что, хотя в настоящее время они не используют свое право расторгнуть соглашение о сделке, они могут сделать это в будущем.

Реакция Paramount и Бронфмана-младшего пока неизвестна – представители всех трех сторон отказались от комментариев прессе.

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