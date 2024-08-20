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Бывший глава Warner Music вступил в гонку за Paramount

Автор: Илья Кувшинов

20 августа 2024

Эдгар Бронфман-младший сделал предложение о покупке медиаконгломерата за $4,3 млрд

В истории о слиянии Paramount Global и Skydance появился новый игрок – бывший руководитель Warner Music Group Эдгар Бронфман-младший сделал предложение о покупке Paramount Global за $4,3 млрд, пытаясь отменить сделку с компанией Дэвида Эллисона.

По информации Deadline, $2,4 млрд из этой суммы пойдут на покупку компании National Amusements Шари Редстоун, которая владеет 77% акций Paramount класса А, а около $1,5 млрд – на погашение части долга медиаконгломерата. Оставшиеся средства достанутся Skydance за разрыв контракта.

Отмечается, что, в отличие от сделки со Skydance, предложение не будет касаться других акционеров Paramount кроме Редстоун.

Стоит отметить, что Бронфман-младший появился на горизонте в самый последний момент – слияние Paramount Global и Skydance должно было стать полностью официальным к вечеру среды, 21 августа, если не появится «более лучшее» предложение. Теперь же, последнее слово остается за Шари Редстоун – если она сочтет конкурирующую сделку заслуживающей внимания, то все задержится еще как минимум на 30 дней.

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