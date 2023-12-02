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Глава Татарстана выступил против сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Автор: Илья Кувшинов

2 декабря 2023

Рустам Минниханов обвинил драму Жоры Крыжовникова в романтизации подростковых группировок

Глава Татарстана Рустам Минниханов осудил криминальную драму Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» за романтизацию периода появления подростковых группировок. Об этом он высказался на республиканском совещании, проведенном в режиме видеоконференции.

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с проявлением подростковых группировок. К сожалению, ни к чему хорошему это не приводит. Подтверждение тому – события, которые произошли в Сармановском районе республики. Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. Я уже дал соответствующее поручение парламенту. Мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», – заявил руководитель республики.

Стоит отметить, что ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. Она считает, что сериал стал «романтизацией бандитизма и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».

Сериал Крыжовникова, в сентябре ставший победителем фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», рассказывает о молодых ребятах, которые сбиваются в уличные банды в самый разгар эпохи перестройки. Главные роли в криминальной драме исполнили Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Никита Кологривый, Анастасия Красовская и Анна Пересильд.

Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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