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«Союзмультфильм» договорился о сотрудничестве с китайским холдингом China Media Group

Автор: Илья Кувшинов

27 февраля 2025

Первым шагом станут показы мультсериала «Умка» на детском телеканале CCTV-14

«Союзмультфильм» выходит на китайский рынок – киностудия договорилась о сотрудничестве в анимации с крупным холдингом China Media Group. Об этом сообщают «Известия».

Первым шагом станут показы мультсериала «Умка» на крупнейшем детском телеканале Китая CCTV-14 – китайским зрителям будут представлены более 50 серий анимационного проекта.

«”Умка” – аутентичный российский мультсериал, раскрывающий традиции и культуру народов Крайнего Севера. Мы очень рады, что именно этот добрый сериал с очень красивым визуальным миром представит “Союзмультфильм” на главном детском телеканале Китая. Одновременно с этим мы с удовольствием познакомим российских зрителей с китайской анимацией, которая в последние годы переживает взлет и раскрывает зарубежным зрителям богатство культурных традиций страны», – отметила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

В свою очередь, в эфире российского канала «Мультиландия» уже в этом году на эксклюзивной основе появится сериал “Ice Hockey Together” от CCTV Animation Group. В центре повествования шоу, созданного к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине – 12-летний мальчик, который благодаря тренировкам в хоккейном клубе превращается из неуверенного ребенка в смелого и целеустремленного игрока.

Фото: кадр из сериала «Умка»

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