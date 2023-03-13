Гульнара Китанова стала директором департамента ТВ-каналов Start

Она займется запуском новых каналов

Онлайн-кинотеатр Start объявил о том, что директором департамента ТВ-каналов назначена Гульнара Китанова. Китанова займется ростом доли смотрения телеканалов бренда — Start Air и Start World, росте смотрения пакета ТВ в онлайн-кинотеатре и запуском новых каналов.

«В наших совместных планах — расширение аудитории, детальная проработка контентной стратегии и запуск двух новых каналов. По данным MediaHills, аудитория START Air и START World растет от месяца к месяцу, и за первый год вещания оба канала вошли в топ-100 тематических каналов в России. В этом году мы будем стремиться в топ-50. Уверен, у Гульнары и команды все получится», — прокомментировал назначение Дмитрий Гудумак, генеральный директор Start.

«Мне с командой важно увеличить показатели по смотрению, выстроить эффективную модель дистрибуции, сформировать контентную стратегию, а также в целом увеличить рост смотрения пакета телеканалов на Start, усилив наш продукт», — заявила Гульнара Китанова.

Ранее Китанова руководила сервисом «Мегафон ТВ». Она работала в «СТС Медиа», Fox Netwroks Group (The Walt Disney Company), Media Broadcasting Group.