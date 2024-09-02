Российское короткометражное кино лучше всего смотрят в регионах

Wanta Group представила новое исследование

На минувшей Московской Международной Неделе Кино Wanta Group представила новое исследование о том, как зритель смотрит и воспринимает короткометражное кино в России.

Согласно ему, 81% опрошенных когда-либо смотрели короткий метр. Больше всего в подобном кино заинтересован региональный зритель, а в Москве короткометражные ленты, наоборот, менее популярны.

Большинство опрошенных предпочитают смотреть короткий метр в онлайне (90%). Ключевой площадкой для 70% зрителей является YouTube.

Только 20% опрошенных имели опыт просмотра короткометражек в оффлайне – на фестивалях и в кинотеатрах. Стоит отметить, что фестивальные показы, по результатам исследования, чаще всего предпочитают жители Санкт-Петербурга.

Лучше всего короткий метр смотрит аудитория в возрасте 18-34 и до 18 лет.

Фото: кадр из фильма «Майор Гром»