Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Автор: БК
5 ноября 2024
Заявки принимаются до 25 ноября включительно
III Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил о старте аккредитации для прессы и гостей.
Представителям СМИ нужно предоставить информацию об издании, заполнив форму. Для аккредитации гостей необходимо предоставить заявку от компаний, занимающихся кинопроизводством и кинодистрибуции, соответствующих союзов, гильдий, ассоциаций.
Заявки принимаются до 25 ноября включительно.
Смотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Сама аккредитация будет проходить в кинотеатре «Художественный».
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