Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей

Заявки принимаются до 25 ноября включительно

III Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил о старте аккредитации для прессы и гостей.

Представителям СМИ нужно предоставить информацию об издании, заполнив форму. Для аккредитации гостей необходимо предоставить заявку от компаний, занимающихся кинопроизводством и кинодистрибуции, соответствующих союзов, гильдий, ассоциаций.

Заявки принимаются до 25 ноября включительно.

Смотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Сама аккредитация будет проходить в кинотеатре «Художественный».