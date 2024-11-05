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Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей

Автор: БК

5 ноября 2024

Заявки принимаются до 25 ноября включительно

III Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил о старте аккредитации для прессы и гостей.

Представителям СМИ нужно предоставить информацию об издании, заполнив форму. Для аккредитации гостей необходимо предоставить заявку от компаний, занимающихся кинопроизводством и кинодистрибуции, соответствующих союзов, гильдий, ассоциаций.

Заявки принимаются до 25 ноября включительно.

Смотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Сама аккредитация будет проходить в кинотеатре «Художественный».

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