Стартовал 3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний»

Открытие прошло 1 декабря в кинотеатре «Художественный»

1 декабря в Москве в кинотеатре «Художественный» открылся 3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». Ведущими церемонии в этом году стали актер, режиссер, сценарист Евгений Цыганов, его дочь, актриса Полина Цыганова и музыкальная группа «Ме4та».

Зрители увидели документальный проект Александра Родионова и Лизы Козловой ЖИЗНЬ АНАТОЛИЯ ГРЕБНЕВА о судьбе и творчестве легендарного сценариста. Картину представили сын Анатолия Гребнева, советский и российский режиссер и киносценарист Александр Миндадзе, а также внук – режиссер и сценарист Александр Родионов.

В конкурсной программе «Зимнего» 8 фильмов. Это картины: ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО» Данила Иванова, ШАМАН Михаила Мерзликина, ON И ОНА Евгения Корчагина, ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ Алены Званцовой, СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ Кита Фрайхайта, ЧУВСТВА Виктории Мокеровой, СПИД СТАР Алексея Амбросьева младшего и ГИРОКАСТРА Юрия Арабова.

В состав жюри кинофестиваля «Зимний» в 2024 году вошли ведущие российские кинематографисты. Оценивать конкурсные фильмы будут актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Розанова, кинорежиссёр, сценарист, актер театра и кино Сергей Тарамаев, режиссер, сценарист, актриса Любовь Львова, актер театра и кино, режиссёр и сценарист Антон Филипенко. Возглавляет жюри главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков.

Профессиональному жюри предстоит выбрать лучших в следующих номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».

Генеральный продюсер кинофестиваля «Зимний» Максим Королев: «Хотел отдельно поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации за колоссальную поддержку фестиваля и за то, что оно поддерживает молодые таланты, молодых режиссеров, дебютантов, авторское кино. Это наше будущее. Эти молодые талантливые режиссеры совсем скоро будут снимать большие блокбастеры. Также хочу поблагодарить Российский Фонд культуры за финансовую поддержку. Без нее было бы очень тяжело. Департамент культуры правительства Москвы за то, что дает возможность проводить нам кинофестиваль в кинотеатре «Художественный». Отдельно хотел бы поблагодарить прессу. Пожалуйста, пишите про нас и, пожалуйста, пишите больше про фильмы, которые представлены в конкурсе. Давайте вместе поможем этим фильмам найти своего зрителя, найти интернет-площадки, дистрибутора. Ведь благодаря фестивалю это будет легче сделать».

Программный директор кинофестиваля «Зимний» Наталья Мокрицкая: «Репутация каждого фестиваля зависит от конкурсной программы. В этом году я очень переживала и волновалась, когда мы отбирали фильмы для конкурса. Но сейчас я довольна. Получилась прекрасная и уникальная программа! Дорогие продюсеры, дорогие режиссеры, спасибо большое, что доверили нам свои картины. Мы очень постараемся, чтобы как можно больше людей их посмотрели. Вы сняли хорошее и эмоциональное кино. Сегодня мы напомнили вам, кто стоял у истоков нашего советского и российского авторского кинематографа. Мы будем продолжать эти традиции. Спасибо вам, мои дорогие!».

Продюсер, директор Дирекции кинопоказа АО «Первый канал», председатель жюри Сергей Титинков: «Фестиваль – это всегда ожидание открытий, новых впечатлений. Все-таки кино – это эмоциональная вещь, поэтому хочется чтобы кино дарило эмоции. Они могут быть разные, сложные. Главное, чтобы кино всегда оставалось с нами».

Фестиваль пройдет в кинотеатрах «Художественный», «Иллюзион» и «Москино Ангара». Церемония закрытия 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний» состоится 7 декабря.

Учредителями Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» являются «Кинокомпания Альянс» и Российский Фонд культуры при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.

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Фото: пресс-служба фестиваля