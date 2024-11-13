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Кинофестиваль «Зимний» представил специальную программу к 100-летию «Мосфильма»

Автор: БК

13 ноября 2024

Показы пройдут с 30 ноября по 7 декабря

Организаторы III Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний» представили серию внеконкурсных кинопоказов, посвященную 100-летнему юбилею киностудии «Мосфильм».

В первую из них – «Как смотреть авторское кино» – вошли картины авторов московской кинематографической школы, которые были созданы в 1980-е годы: ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ Николая Губенко, ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА Вадима Абдрашитова, АССА Сергея Соловьева и ПОСЛЕСЛОВИЕ Марлена Хуциева. Картины представят продюсер, киновед Андрей Апостолов и телеведущий Александр Казакевич.

Второй тематический цикл «Шедевры батального кино» включает в себя лучшие отечественные картины о войне: ВАТЕРЛОО Сергея Бондарчука, вторая часть киноэпопеи ОСВОБОЖДЕНИЕ («Прорыв») Юрия Озерова и ГОРЯЧИЙ СНЕГ Гавриила Егиазарова. Ленту Бондарчука представит Помощник Президента Российской Федерации и военный историк Владимир Мединский.

Показы пройдут с 30 ноября по 7 декабря в кинотеатре «Иллюзион». Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Фото: кадр из фильма АССА

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