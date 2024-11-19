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Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу и жюри

Автор: БК

19 ноября 2024

Помимо этого, в рамках смотра состоится Форум Московских киношкол

Стала известна конкурсная программа 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

В нее вошли восемь российских кинопремьер:
– ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО», реж. Данил Иванов
– ШАМАН, реж. Михаил Мерзликин
– ON И ОНА, реж. Евгений Корчагин
– ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ, реж. Алена Званцова
– СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ, реж. Кита Фрайхайт
– ЧУВСТВА, реж. Виктория Мокерова
– СПИД СТАР, реж. Алексей Амбросьев
– ГИРОКАСТРА, реж. Юрий Арабов

Фильмом открытия, которое состоится в кинотеатре «Художественный» 1 декабря, станет документальный проект Александра Родионова и Лизы Козловой ЖИЗНЬ АНАТОЛИЯ ГРЕБНЕВА, снятый к 100-летию со дня рождения одного из знаковых сценаристов отечественного кино.

Жюри основного конкурса возглавит медиаменеджер и руководитель Дирекции кинопоказа «Первого канала» Сергей Титинков. Вместе с ним победителей выберут актриса Ирина Розанова, актер Антон Филипенко, режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Помимо этого, в рамках «Зимнего» с 2 по 6 декабря в кинотеатре «Художественный» состоится Форум Московских киношкол. В формате «Дня открытых дверей» все желающие получат возможность узнать, что именно предлагает сегодня Москва в кинообразовании.

В форуме примут участие:
– Московская школа кино (МШК)
– Школа дизайна НИУ ВШЭ (направление «Экранные искусства»)
– Киноколледж Nº 40 «Московская международная киношкола»
– Киношкола «Студия 24»
– Московская школа нового кино (МШНК)
– Институт кино НИУ ВШЭ

Более подробная информация доступна на официальном сайте форума.

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