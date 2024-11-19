Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу и жюри

Помимо этого, в рамках смотра состоится Форум Московских киношкол

Стала известна конкурсная программа 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

В нее вошли восемь российских кинопремьер:

– ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО», реж. Данил Иванов

– ШАМАН, реж. Михаил Мерзликин

– ON И ОНА, реж. Евгений Корчагин

– ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ, реж. Алена Званцова

– СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ, реж. Кита Фрайхайт

– ЧУВСТВА, реж. Виктория Мокерова

– СПИД СТАР, реж. Алексей Амбросьев

– ГИРОКАСТРА, реж. Юрий Арабов

Фильмом открытия, которое состоится в кинотеатре «Художественный» 1 декабря, станет документальный проект Александра Родионова и Лизы Козловой ЖИЗНЬ АНАТОЛИЯ ГРЕБНЕВА, снятый к 100-летию со дня рождения одного из знаковых сценаристов отечественного кино.

Жюри основного конкурса возглавит медиаменеджер и руководитель Дирекции кинопоказа «Первого канала» Сергей Титинков. Вместе с ним победителей выберут актриса Ирина Розанова, актер Антон Филипенко, режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Помимо этого, в рамках «Зимнего» с 2 по 6 декабря в кинотеатре «Художественный» состоится Форум Московских киношкол. В формате «Дня открытых дверей» все желающие получат возможность узнать, что именно предлагает сегодня Москва в кинообразовании.



В форуме примут участие:

– Московская школа кино (МШК)

– Школа дизайна НИУ ВШЭ (направление «Экранные искусства»)

– Киноколледж Nº 40 «Московская международная киношкола»

– Киношкола «Студия 24»

– Московская школа нового кино (МШНК)

– Институт кино НИУ ВШЭ

Более подробная информация доступна на официальном сайте форума.