Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу и жюри
Помимо этого, в рамках смотра состоится Форум Московских киношкол
Стала известна конкурсная программа 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.
В нее вошли восемь российских кинопремьер:
– ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО», реж. Данил Иванов
– ШАМАН, реж. Михаил Мерзликин
– ON И ОНА, реж. Евгений Корчагин
– ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ, реж. Алена Званцова
– СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ, реж. Кита Фрайхайт
– ЧУВСТВА, реж. Виктория Мокерова
– СПИД СТАР, реж. Алексей Амбросьев
– ГИРОКАСТРА, реж. Юрий Арабов
Фильмом открытия, которое состоится в кинотеатре «Художественный» 1 декабря, станет документальный проект Александра Родионова и Лизы Козловой ЖИЗНЬ АНАТОЛИЯ ГРЕБНЕВА, снятый к 100-летию со дня рождения одного из знаковых сценаристов отечественного кино.
Жюри основного конкурса возглавит медиаменеджер и руководитель Дирекции кинопоказа «Первого канала» Сергей Титинков. Вместе с ним победителей выберут актриса Ирина Розанова, актер Антон Филипенко, режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
Помимо этого, в рамках «Зимнего» с 2 по 6 декабря в кинотеатре «Художественный» состоится Форум Московских киношкол. В формате «Дня открытых дверей» все желающие получат возможность узнать, что именно предлагает сегодня Москва в кинообразовании.
В форуме примут участие:
– Московская школа кино (МШК)
– Школа дизайна НИУ ВШЭ (направление «Экранные искусства»)
– Киноколледж Nº 40 «Московская международная киношкола»
– Киношкола «Студия 24»
– Московская школа нового кино (МШНК)
– Институт кино НИУ ВШЭ
Более подробная информация доступна на официальном сайте форума.