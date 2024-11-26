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Кинофестиваль «Зимний» объявил внеконкурсную программу

Автор: БК

26 ноября 2024

В рамках специальной программы «Московские премьеры» пройдут показы трех фильмов

3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил, какие фильмы войдут во внеконкурсную программу «Московские премьеры». В данную секцию вошли фильмы, которые ранее были показаны на других отечественных киносмотрах. Показы лент пройдут в кинотеатре «Художественный» с 1 по 3 декабря.

«Зимний» откроется 1 декабря в 19:00 в кинотеатре «Художественный» московской премьерой документального проекта Александра Родионова и Лизы Козловой «Жизнь Анатолия Гребнева» о жизни и творчестве легендарного сценариста. Анатолий Гребнев – одна из знаковых фигур отечественного кинематографа. Среди его сценарных работ – ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ Марлена Хуциева и «Петербургские тайны» – один из первых телесериалов современной России, УСПЕХ с Леонидом Филатовым, ПРОХИНДИАДА с Александром Калягиным и ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ с Олегом Борисовым. Картину представит сын Анатолия Гребнева, советский и российский режиссёр и киносценарист Александр Миндадзе, а также внук – режиссер и автор сценария Александр Родионов.

2 декабря в 20:00 программу «Московские премьеры» продолжит драма Федора Кудрявцева РОВЕСНИК, участник основного конкурса фестиваля «Окно в Европу». Перед началом фильма о создании ленты зрителям расскажут режиссер-постановщик и автор сценария Федор Кудрявцев и актриса Анна Михалкова, сыгравшая в картине одну из ролей.  

3 декабря в 20:00 зрители смогут посмотреть драму АГНИЯ. В основе сюжета - история своенравной печницы, живущей на Крайнем Севере, которую испортил квартирный вопрос. Картины представят режиссер и сценарист ленты Павла Стратулат, и продюсер Сабина Еремеева. 

Вход на все сеансы программы «Московские премьеры» бесплатный по предварительной регистрации на сайте Кинофестиваля.

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