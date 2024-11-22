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Кинофестиваль «Зимний» открыл регистрацию для зрителей

Автор: БК

22 ноября 2024

Смотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря

Организаторы 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, объявили о начале открытия регистраций на кинопоказы смотра.

Помимо основной конкурсной программы, куда вошли восемь российских кинопремьер, зрители также смогут посетить секцию «Московские премьеры». В рамках нее будут показаны: драма АГНИЯ Павлы Стратулат, мокьюментари РОВЕСНИК Федора Кудрявцева и документальная лента ЖИЗНЬ АНАТОЛИЯ ГРЕБНЕВА Александра Родионова и Лизы Козловой, которая также станет фильмом открытия «Зимнего».

В рамках внеконкурсной программы «Зимний детям» гости фестиваля увидят три семейные новинки – комедию ДЕРЖИСЬ СОЛНЦЕ, приключенческую ленту БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД и мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ.

Напомним, что зрителей также ждет серия внеконкурсных кинопоказов, посвященная 100-летнему юбилею киностудии «Мосфильм».

Вход на все сеансы бесплатный по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.

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