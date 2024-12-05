На фестивале «Зимний» прошла деловая программа

Профессионалы обсудили наиболее животрепещущие проблемы кинопроизводства

В рамках фестиваля «Зимний» состоялась деловая секция «Жара на «Зимнем»: Индустриальный разговор». Модераторами программы выступили кинопродюсер, продюсер кинофестиваля «Зимний» Максим Королев и продюсер, генеральный директор «Старт Продакшн» Сергей Маевский.

Модераторы предложили поговорить о выстраивании системы отношений продюсеров и технических специалистов, занятых в кинопроизводстве. Небольшой второй зал кинотеатра «Художественный» был забит под завязку, собравшихся профессионалов искренне интересовала заявленная тема. Анонс обещал именно неформальное деловое мероприятие, и в итоге встреча такой и получилась – беседа прошла довольно оживленно и эмоционально.

Разговор начался с того, что Максим Королев и Сергей Маевский напомнили, что в последнее время в профессиональной среде распространились так называемые «письма счастья», когда представители той или иной, чаще всего технической, специальности, присылают коллективно подписанные заявления с требованиями об улучшении условий труда, например, увеличения минимальной ставки за смену или сокращения рабочего дня.

Сергей Маевский признал, что стремление профессионалов объединиться, чтобы совместно бороться за свои права – само по себе благо, это можно только приветствовать. Однако по всем техническим направлениям требуется разработать четкие профессиональные стандарты, которым работнику отрасли будет необходимо соответствовать, и в с случае совершения профессиональных ошибок – нести за них ответственность.

Собравшиеся признали, что у технических специалистов всех направлений, занятых как на съемочной площадке, так и на пост-продакшене, эти самые профессиональные стандарты до сих пор не выработаны. Иногда профессионалы даже между собой не могут договориться о тех или иных прикладных терминах, что уж говорить об общих правилах работы.

Еще одна общепризнанная проблема в отрасли – рост ставок, причем как у ключевых кинопрофессий, так и по техническим направлениям, от осветителей и механиков камеры до вторых режиссеров. К примеру, по оценке Максима Королева, стоимость производства за последние два года выросла на 90%, в то время как бюджеты на производство, выделяемые, например, телеканалами-заказчиками, не растут сопоставимыми темпами. Максимум телеканал может поднять расходы на 10-15%. Ставка условного осветителя может стремиться к полумиллиону рублей в месяц, и при этом без гарантии качества проделанной работы.

Сергей Маевский отметил, что дело не просто в высоких ставках, а в отсутствии баланса, единых правил, по которым живет киноиндустрия. Для достижения индустриального компромисса одним работникам придется повышать минимальные ставки, а другим - понижать. А таже максимально четко прописать границы ответственности каждого из специалистов – за что конкретно каждый из участников команды отвечает на съемочной площадке.

DIT-специалист Сергей Иванов обратил внимание, что очень много технических профессионалов работает в рекламе и других смежных отраслях, так как оставаться в данной сфере по-прежнему выгоднее, чем переходить в кинопроизводство.

Кинопродюсер Галина Сыцко напомнила, что различных объединений и ассоциаций в сфере кинопроизводства довольно много. Некоторые из них работают, другие нет. Но важно, что ни одну из них нельзя назвать профсоюзом в полноценном смысле слова. Отдельные организации, как, например, Межрегиональный союз кинематографистов, порой удачно отстаивают права работников, но все это частные случаи, а не системная работа. Также она напомнила об Ассоциации анимационного кино, которая благодаря слаженной работе своих участников добилась снижения налоговых ставок по страховым взносам, а также, что еще более важно, смогла ввести для ани­маци­он­но­го про­из­водс­тва собс­твен­ный код в ОК­ВЭД 2. На данный момент существует восемь профстандартов в сфере анимации и лишь один профстандарт в сфере игрового кино, утвержденный для продюсеров.

Собравшиеся отметили, что никогда раньше кинопрофессионалы из разных цехов не собирались в одном месте столь разномастным составом. Эксперты сошлись на том, что за одну встречу не решить и даже не обсудить всех проблем, но важно хотя бы инициировать индустриальный диалог, чтобы представители всех киносфер в конечном счете научились слышать и слушать друг друга.

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