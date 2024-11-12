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Кинофестиваль «Зимний» объявил программу секции детского кино

Автор: БК

12 ноября 2024

В нее вошли три фильма

Организаторы III Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний» представили программу внеконкурсной секции «Зимний – детям», ориентированную на самых маленьких зрителей.

В нее вошли:
МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: ПАРК ЧУДЕС, реж. Василий Бедошвили
ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, реж. Дмитрий Высоцкий
БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД, реж. Карен Захаров и Армен Ананикян

Помимо этого, юные гости смогут после каждого оценить увиденное в несложной игровой форме, выступив в качестве полноценных киноэкспертов. На основе их мнений будет сделан прогноз о перспективах кинопроката показанного проекта.

Показы программы «Зимний – детям» пройдут в дневные часы в кинотеатре «Москино Ангара» с 30 ноября по 2 декабря. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Фото: кадр со съемок фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

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