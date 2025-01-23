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Международный кинофестиваль «Золотой ворон» завершил прием заявок

Автор: БК

23 января 2025

Смотр пройдет с 7 по 20 апреля на Чукотке

20 января закончился приём заявок на участие в IX Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон».

Оргкомитет отметил существенное увеличение количества заявок – всего было подано 5867 картин, что на 2205 заявок больше, чем годом ранее (3662).

География также заметно расширилась и в этом году охватила большинство стран мира –  139 государств. Наибольшее число заявок поступило в отборочную комиссию из Ирана (686 фильмов), Индии (577 фильмов), Российской Федерации (406 фильмов), Бразилии (285 фильмов), Турции (272 фильма), а также из Китая, США, Италии, Франции и Испании.

В этом году «Золотой ворон» пройдёт с 7 по 20 апреля на Чукотке. Программа смотра должна быть опубликована на официальном сайте не позднее 15 марта.

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