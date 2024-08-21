«Короче», день первый и второй: «Жар-птица», «Вдохновение» и «Втроем»

Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» открылся показом нового фильма Романа Михайлова ЖАР-ПТИЦА.

Про что. Актриса и танцовщица питерского театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре героиня перестает понимать, находится ли она в Индии на самом деле или же это декорации внутри ее родного театра.

Впечатления. Кумир продвинутой аудитории двух столиц Роман Михайлов на этот раз подготовил для зрителей зрелище даже более причудливое, чем обычно. Автор смешивает будничную и сновидческую реальности, заливает кадр контровым светом, делит фильм на главки, а через диалоги героев словно комментирует собственное произведение. Например, в кадре может возникнуть известный кинокритик Василий Степанов, чтобы в диалоге с другими героями вспомнить Делеза и сказать, что фильм возьмут на фестиваль короткометражного кино. Критики тем временем вспоминают ОТПУСК В ОКТЯБРЕ и делятся на лагеря, кто из них за режиссера, а кто против.

Более артовый, чем прежние работы Михайлова, этот фильм идеально подходит для киноклубных и точечных событийных показов. Немного расширить проекту аудиторию позволит участие популярных артистов Марка Эйдельштейна, Марии Мацель, рэпера Хаски.

КОНКУРС ДЕБЮТОВ

«ВДОХНОВЕНИЕ», режиссер Константин Еронин

Про что. На берегу высохшего озера живет одинокий художник. Время от времени к нему приходит почтальон, но вместо писем он приносит картины. Их забирает властный человек, отдавая взамен алкоголь и еду. Художник пытается выяснить, кому принадлежат картины.

Впечатления. ВДОХНОВЕНИЕ - яркий пример преобладания формы над содержанием. Фильм снят в стильном ч/б. Саундтрек – мрачно-тревожный гул. Так как поначалу в кадре только один герой, в первой половине почти нет диалогов. Стильная герметичность и непроницаемость картины заставляет вспомнить много похожих аллегоричных лент, но в первую очередь – МАЯК Роберта Эггерса, только за вычетом саспенса и ярких актерских работ.

«ВТРОЕМ», режиссер Александра Сарана

Про что. У Даши, на первый взгляд, не жизнь, а сказка. Она занимает высокий пост в Министерстве культуры, в нее влюблен молодой человек, который купил квартиру для их будущей семьи. Но на самом деле – на работе не все гладко, новая квартира – с видом на пустырь, а возлюбленного больше интересует мнение мамы. Даша решается на побег – в командировку по Пермскому краю. Ее внезапным попутчиком становится молодой владелец бара Сергей. Теперь чужим друг для друга людям придется проехать по пермским городам и селам, встретиться с людьми, которым чужды амбиции и суета мегаполиса.

Впечатления. Если ВДОХНОВЕНИЕ – пример радикального арт-кино, то лента Александры Сараны – вполне традиционный жанровый проект. ВТРОЕМ – крайне милый роуд-муви-ромком с привлекательными актерами в главных ролях и красотами Пермского края в качестве приятного бонуса. Он имеет шансы прийтись по вкусу широкому зрителю, особенно региональному. Первичные кассовые ориентиры – ПАПАША В БЕГАХ (15,7 млн рублей на старте) и ВЫБЕРИ МЕНЯ (10,2 млн).

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ КОНКУРС

«До последнего клиента», реж. Валерий Карпов

Про что. Бармен-студент Влад уже давно пытается завоевать сердце официантки Яны. А та все ждет принца, который рано или поздно обязательно заглянет в их провинциальный бар. Таинственный гость, который появляется перед самым закрытием заведения в дождливый будничный вечер – не помеха настоящей любви.

Впечатления. Фильм в своей предпосылке пытается ответить на вопрос, что делать бармену, когда ему нужно закрыть бар, чтобы отвезти важный заказ по заданию шефа, но тут как назло появляется последний клиент, который не только отказывается уходить, но и начинает курить за барной стойкой.

Консенсус профессионального зала «Короче» в отношении фильма – из проекта получилось удачное упражение в жанре черной комедии. Сами создатели определили свое творение как «черный ромком». Тарантино или Родригеса вспоминать давно моветон, так что в качестве референса можно назвать творчество Кирилла Соколова. Стартуя как история неудачника, фильм заканчивается кровавой, но смешной разборкой, в которой все злодеи будут повержены.

Не идеальный, но качественно рассказанный анекдот, «До последнего клиента» скрасит своим присутствием любой сборник короткометражек как для потенциального кинопроката, так и для стриминг-платформ.

«Уроды», реж. Александр Самсонов

Про что. Ивану чуть больше двадцати, но позади уже несколько лет за решеткой. Ольге за сорок, она одинока, но все еще ищет любви, и поэтому встречает Ивана из тюрьмы. Что ждет их впереди?

Впечатления. Начинаясь как реалистичный рассказ про беспросветность жизни в российской глубинке, фильм неожиданно оборачивается фантастической историей про уменьшение людей. Неслучайно герои смотрят по телевизору фильм НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР Александра Птушко 1935 года. Главный аттракцион фильма – неожиданная шок-сцена в духе Гаспара Ноэ.

«Яблоки», реж. Варя Маценова.

Ппо что. Андрей попадает в психиатрическую больницу. Как ни парадоксально, именно в этом месте он впервые в жизни находит настоящих друзей и получает шанс изменить свою жизнь и побороться за свою любовь.

Впечатления. Самые громкие аплодисменты зала собрал именно фильм Вари Маценовой. История о том, как трое наивных, добрых и целеустремленных героев сбегают из психбольницы, чтобы найти девушку, в которую влюблен один из них, стала фаворитом публики в первый же фестивальный день. Короткометражка является экранизацией рассказа Романа Михайлова «Героин приносили по пятницам», чья ЖАР-ПТИЦА открывала смотр. «Яблоки» – первый претендент на звание народного хита в короткометражной секции. Проект компании Bazelevs.

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

21.08.2024 Автор: Никита Никитин