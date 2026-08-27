ММНК-2026: сессия «Дети экранов: что смотрят новые поколения»

На ММНК-2026 прошла дискуссия на тему «Дети экранов: что смотрят новые поколения». Провела встречу креативный продюсер СТС Александра Гройсман. Тему вместе с модератором обсудили режиссер и продюсер, основатель киностудии «Энтайер Филм Студио» Лина Арифулина, режиссер и автор сценария мультфильмов, автор дилогии про Кощея Бессмертного Роман Артемьев, директор по развитию книжного сервиса «КИОН Строки» Татьяна Соловьева, продюсер, генеральный директор анимационной студии «Киноатис» Вадим Сотсков, продюсер ГПМ КИТ Мария Терноушко. Модератор сразу напомнила, кого в медиасреде называют поколением Альфа - это дети, родившиеся после 2010 года.

Первым выступил Вадим Сотсков, который рассказал, что за 22 года существования анимационной студии поведение детей при потреблении контента трансформировалось кардинально и продолжает постоянно меняться. Поэтому аниматорам приходится постоянно отслеживать, что смотрит младшая аудитория. По его наблюдениям, семейное кино лучше работает в кинопрокате и на телевидении, но не на платформах, в то время как сами дети для просмотра на малом экране выбирают что-то короткое и быстрое.

Мария Терноушко отметила, что сегодня поколение Альфа - уже не только дети. Это могут быть подростки, которые успели стать самостоятельными потребителями. При этом это пользователи, которые выросли в эпоху изобилия UGC-контента, не только разлекательного, но и, например, образовательного.

На вопрос, будет ли он в работе с анимацией использовать актуальную эстетику, например, снова модное аниме, Роман Артемьев подчеркнул, что может использовать только то, что близко ему самому. В то же время он призвал уважительно относиться ко вкусам молодого поколения. Поверхностное восприятие контента школьниками - ошибочное представление, считает спикер. Сегодня молодые зрители могут глубоко изучать интересующий их контент и, соответственно, разбираться в каком-то актуальном течении лучше иного критика.

Александра Гройсман по ходу обсуждения напомнила, что подростки - наименее привлекательная категория зрителей с точки зрения маркетинга. Внимание подростка хаотично, а что им смотреть - решают родители, и они же платят за контент. Обратная ситуация наблюдается в сегменте до 6 лет, так как родители в этот период не экономят на детях.

По наблюдениям Романа Артемьева, подростков привлекают темы, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни - одиночество, буллинг, первые отношения, социальная проблематика. Любимыми у молодых зрителей становятся те герои, которые могут ошибаться, с отрицательной динамикой. Больше всего они уважают честность в общении, отметил эксперт.

Татьяна Соловьева согласилась с тезисом, что честность - ключ к выстраиванию диалога с ребенком. Она также напомнила, что Человек-Паук стал самым популярным героем комиксов потому, что подростки с самого начала узнали в нем себя.

К финалу Вадим Сотсков отметил, что вторая цифровая революция ведет всех в новый мир, который сегодня пока сложно представить. Как итог эксперты сошлись на том, что для молодых зрителей требуется не просто сочинять истории, но выстраивать полноценные миры, в которые они захотят полноценно погружаться.

27.08.2026 Автор: Никита Никитин