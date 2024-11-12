Обзор новинок проката на уикенде 14–17 ноября 2024 года

Среди премьер уикенда главной новинкой представляется комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (AK), нацеленная на многочисленную семейную публику. Франшиза продолжает набирать популярность среди целевой аудитории, поэтому с достаточной уверенностью можно прогнозировать, что ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ смогут, как минимум, повторить цифры прямых предшественников, а именно проектов НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (70,7 млн в стартовый уикенд) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (98,7 млн).

Любители триллеров не должны будут пропустить новый проект студии А24 ЕРЕТИК (VLG) с Хью Грантом в непривычной для него роли злодея. Не исключена вероятность, что новинка встанет в один ряд с прорывными хоррорами текущего года СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (122 млн на старте), СУБСТАНЦИЯ (27,7 млн на старте) и УЖАСАЮЩИЙ 3 (67,9 млн на старте).

Любители комедий смогут выбрать между отечественной лентой ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (CRP) с Оксаной Акиньшиной и британскими ВАМПИРАМИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (EXP). Первый проект привлечет главным образом ценителей российского кино, которым среди прочих понравилась картина ОБЕ ДВЕ (26,8 млн). ВАМПИРЫ напрашиваются на сравнение с похожим релизом (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ (7,9 млн).

Триллер В ПЛЕНУ СТИХИИ (NKI) должен привлечь поклонников фильмов про выживание в экстремальных условиях. Сохраняющаяся актуальность данного жанрового наравления позволит новинке выступить на уровне ленты РУБЕЖ ВЫЖИВАНИЯ (5,1 млн).

Интерес избирательного зрителя может вызвать музыкальный байопик МЕСЬЕ АЗНАВУР (PRD). Ориентиром по сборам здесь может служить проект БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ (4,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕДЬМЫ (KNLG), комедию МИЛЛИАРДЕР В ТРУЩОБАХ (WP), семейные фильмы АКАДЕМИЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ (PNR) и МЯТЕЖНИКИ (SMKT), комедию АННА И ВАНО, ВАННА И ВИНО (CS), анимацию ЛЕГЕНДА ОБ ОРИКСЕ (MCM), документальный проект КАНДИНСКИЙ И ЕГО МУЗА (RR) и перевыпуски классических лент КОНФОРМИСТ (INK) и ХОДЯЧИЙ ЗАМОК (RWV).

12.11.2024 Автор: Никита Никитин