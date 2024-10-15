Обзор новинок проката на уикенде 17–20 октября 2024 года

Лучшей новинкой уикенда призвана стать трагикомедия АНОРА (AK), лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля этого года. Картина режиссера Шона Бэйкера заслуженно считается главным арт-хитом сезона. В первую очередь лента привлечет внимание избирательной аудитории крупных городов, однако участие в проекте российских актеров (Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков) обещает заинтересовать и другие зрительские сегменты. Учитывая необычность релиза, не исключено, что новинка сможет превзойти даже самые смелые прогнозы рынка.

Максим Острый, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «Фильм Шона Бэйкера – образцовое драмеди, к тому же максимально зрительское. В нем нет никаких длиннот, это очень энергичное, местами умопомрачительно смонтированное зрелище. (...) В нужные моменты фильм заставляет грустить или смеяться, последняя сцена и вовсе поднимает его в художественном смысле на качественно иной уровень. Неотразимый Юра Борисов, явно будущая большая звезда Майки Мэдисон, неугомонный в своей юношеской актерской энергии Марк Эйдельштейн и настроившийся на нужную для всех волну Шон Бэйкер создали картину, которая, кажется, нравится абсолютно всем».

Если АНОРА будет пользоваться спросом в мегаполисах, то за счет интереса у региональной аудитории конкуренцию на уикенде ей может составить комедия КОРЕША (NMG). Спин-офф популярных сериалов «Зема» и «Макс и Гусь» выглядит как безбашенная региональная комедия, что роднит его с такими релизами, как НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА и РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ. Фильм постарается привлечь как знакомую с сериалом публику, так и поклонников Никиты Кологривого.

Для любителей пощекотать себе нервы в прокат выйдут испанский хоррор ПОДЗЕМНАЯ БЕЗДНА (EXP) и американский триллер СВИДАНИЕ С МОНСТРОМ (CP). На первый проект сработают непривычный европейский антураж и отсутствие прямой жанровой конкуренции на дате. В свою очередь, режиссерский дебют Анны Кендрик выделяется уже тем фактом, что это редкий официальный заокеанский проект в российском прокате. История про абьюз и преследования в антураже Америки 70-х годов с известными актерами привлечет внимание подготовленной аудитории.

Лента БЕМБИ. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ В ЛЕСУ (CPF) должна заинтересовать семейную публику. Подобные работы при наличии яркой рекламной кампании могут выходить на очень серьезные цифры. Новинка будет стремиться приблизиться к показателям недавнего аналога ОГНЕННЫЙ ЛИС (17,6 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть мелодраму ПРО МОЮ МАМУ И ПРО МЕНЯ (CRP), семейный фильм РОБИН ГУД И ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА (RWV), триллеры САРАНЧА (ARTM) и СПИ (INK), драму ЧЕРНЫЙ ЧАЙ (PVZGL), эротический фильм ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ (NKI), комедии АЭРОФОБЫ (PLK) и МАМЕ СНОВА 19 (CS), мультфильм ПИГСИ: ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ (MCM), фантастику МОЙ СОСЕД – ПРИШЕЛЕЦ (SBF), боевик СХВАТКА (RFLF), анимацию ЕЖИК В ТУМАНЕ И СКАЗКА СКАЗОК (KAP), а также документальные проекты БУНИНЪ (SMKT) и МАМИНО ПИСЬМО (BSD) и перевыпуск байопика ЛЕРМОНТОВ (KNT).

Фото: кадр из фильма АНОРА

15.10.2024 Автор: Никита Никитин