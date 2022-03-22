Роман Исаев: «Все, чего индустрия добивалась долгие годы, обнулилось в одночасье»

Генеральный директор компании Comscore в России рассказал о том, к каким последствиям для индустрии кинопоказа может привести текущая ситуация

Как вы оцениваете ситуацию с запретом мейджоров на выпуск своих фильмов в России?

Ситуацию оцениваю как катастрофическую и убийственную для российской киноиндустрии. Очевидно, что без студийных проектов отрасль выжить не сможет.

В чем вы видите отличия текущего положения от первого весеннего локдауна 2020 года?

Два года назад было непонятно, сколько локдаун продлится и чем закончится. В этом есть сходство с происходящим сегодня. При этом тогда было ощущение, что все ненадолго. Сегодня же что-то предполагать крайне сложно, но можно быть уверенным в том, что последствия для всей экономики станут крайне серьезными и продолжительными. У кого-то в 2020-м был «жирок», у кого-то – нет, но финансовая устойчивость кинотеатров и дистрибьюторов тогда, безусловно, была намного сильнее. Ситуация воспринималась более спокойно. Теперь же все потрачено, многими набрано огромное количество кредитов, которые совершенно нет возможности отдавать. Еще одно отличие – в тот раз мы входили в пандемию вместе со всем миром, отчего было несколько легче, все старались друг друга поддерживать. Теперь весь мир ополчился на Россию, введя санкции экономические, политические, информационные. Все это бьет по душевному состоянию россиян, все понимают, что помощи ждать неоткуда.

Благодаря инсайду мы знаем, что студиями рассматриваются два сценария – запрет на выпуск фильмов до мая или, второй вариант, на полгода. Как вы оцениваете вероятность каждого из сценариев?

Расцениваю вполне вероятными оба сценария. Третий вариант, при котором Голливуд навсегда уйдет из России, я рассматривать не хочу. Подобное решение приведет только к одному – к вопиющему росту пиратства. Все успехи последних лет, достигнутые в борьбе с ним, будут полностью перечеркнуты. Сценарий возвращения фильмов в мае я рассматриваю как реалистичный, учитывая, что обратный процесс восстановления – не быстрый вопрос, это дело не двух недель и даже месяца. Май – традиционный месяц блокбастеров, и очень хочется, чтобы именно так все и сложилось. В данном случае можно говорить о существенных потерях для дистрибьюторов, сокращении персонала кинотеатров, процессах переговоров с арендодателями и так далее. Но в данном направлении отрасль как раз накопила опыт за последние два года, так что примерно понятно, каких результатов в итоге можно добиться. Вариант полугода будет иметь существенно более трагические последствия.

Ходят слухи, что Warner Bros. отменила БЭТМЕНА за день до релиза в России исключительно под давлением других студий. Как вы относитесь к таким предположениям?

При нормальном положении дел слаженная работа игроков индустрии – это правильно и прекрасно. Когда все друг другу помогают, решать те или иные вопросы легче. Но в данном вопросе со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что не существовало расклада, при котором какие-то студии продолжили бы сотрудничество с Россией. Голливуд – давно выстроенная финансово-идеологическая машина. Я уверен, что акционеры и руководство студий не сами принимали это решение, им его озвучили в ультимативной форме властные структуры. Возможности отказаться у них не было. Если решение было бы отдано студиям на откуп, с помощью своих представителей в России и других коллег они могли бы разобраться в ситуации более детально. Тогда решения принимались бы индивидуально – например, по отдельным релизам. Но озвученная риторика наталкивает на мысль, что студиям это решение было навязано.

Есть ли шанс на высокий отложенный спрос на голливудские блокбастеры в мае?

Все будет зависеть от того, как станут дальше развиваться глобальные события. Если будет происходить нагнетание межгосударственной и межнациональной напряженности, это пагубно скажется на том, как общество будет воспринимать все связанное с Америкой и Голливудом. Могут появиться настроения (или, не дай бог, требования) бойкотировать Голливуд, даже когда он вернется. Но все же я верю, что более зрелая и думающая аудитория, которая анализирует информацию, ко всему подойдет вдумчиво и не будет принимать эмоциональных решений. А что касается молодежи, то она традиционно является наиболее динамичным сегментом зрительской аудитории, и как раз в ее случае эффект отложенного спроса сработает наиболее заметно. Я по своим детям вижу, с каким сожалением воспринимается уход голливудских фильмов. Они будут их ждать. Будем надеяться, что этот период продлится недолго, и лишь незначительный сегмент зрителей перейдет на пиратское потребление.

По-вашему, как на общую ситуацию повлияет перспектива ухода мейджорского контента из библиотек российских онлайн-кинотеатров?

В иных обстоятельствах этому можно было бы порадоваться с точки зрения интереса кинотеатров. Но сейчас любая подобная мера – это шаг, который отбрасывает нас на несколько лет назад. Все, чего индустрия добивалась долгие годы, обнуляется в одночасье. И восстановить это будет очень трудно. Disney+ и другие игроки зайти к нам не успели и теперь еще долго не зайдут. Гадать, вернется ли Netflix к копродукции с Россией и как скоро, пока бессмысленно. Все происходящие сейчас изменения, к сожалению, ведут к слому так до конца и не сформировавшийся культуры легального потребления контента.

Наступает эра независимого контента? Смогут ли независимые игроки поддержать рынок в период мейджорской паузы?

Вытянуть рынок целиком независимые компании, к сожалению, не смогут, но они поддержат наш рынок, чтобы он совсем уж не угас в ближайшее время. Будем надеяться, что они не откажут кинотеатрам в выпуске своих релизов. Это будет сильно напоминать ситуацию сразу после локдауна, когда кинотеатры начали работать, но показывать было особо нечего. Мы об этом говорили в том числе и на вебинарах, которые проводила компания Comscore. Возрастает сейчас роль и российских продюсеров, которые также могут заполнить освободившееся место своими проектами. Все это должно помочь индустрии, что называется, не умереть в одночасье.

Ждать ли нам каких-то реальных мер от государства по поддержке кинопоказа? Или участникам рынка нужно рассчитывать только на себя?

Я знаю, что Ассоциация владельцев кинотеатров очень активно сейчас запрашивает у правительства Российской Федерации различную помощь, в том числе списания кредитов ФОТ 3.0 и ФОТ 3.1. Запрашиваются и другие меры поддержки, которые могли бы помочь кинотеатрам оставаться на плаву при отсутствии крупного контента. Понятно, что пострадали все, и каждая сфера экономики запрашивает помощь для себя. Так что какие именно меры будут оказаны – большой вопрос. Как мы знаем, наконец был распакован Фонд национального благосостояния, но пока он помогает только крупному бизнесу. 1 триллион рублей пущен на докапитализацию крупнейших компаний. В каком объеме будут выдаваться из него деньги и на что конкретно – сегодня остается только гадать. Но исходя из не самого дружелюбного отношения нашей власти к Голливуду можно предположить, что помогать кинотеатрам, которые во многом жили за счет Голливуда, она спешить не будет. Это довольно напряженный момент.

Как отразится на рынке кинопоказа уход Олега Березина с поста главы АВК?

Решение Олега, если постараться, понять можно. Для АВК и кинобизнеса в целом его уход – печальный факт. Олег потратил несколько последних лет на очень важную для индустрии общественную работу. Она принесла существенные плоды кинотеатрам. Его преемник должен быть человеком ярким, известным индустрии, способным договариваться, обладающим всесторонним пониманием тех процессов, которые происходят в отрасли, как со стороны коммерческих игроков, так и со стороны министерства культуры.

Поможет ли кинотеатрам объявленная Роспотребнадзором отмена ограничений посещаемости кинозалов и других массовых мероприятий? Насколько положительно это скажется на активности зрителей?

Это поднимет настроение. Уже на прошлом уикенде было заметно, что людям стало не до кино. Во главу угла встала новостная повестка и мысли о том, что будет дальше. Это мера долгожданная, и мы старались ее приблизить, когда вели переговоры с властью, но теперь это не поможет. Во-первых, особо нечего смотреть. Во-вторых, повторюсь, у большого количества зрителей не будет желания и настроения ходить в кино.

По-вашему, что будет дальше происходить с ценой билета в кино?

Цена билета в кино будет вынужденно расти. Другого выхода у кинотеатров просто не будет.

Как происходящие события повлияют на спрос на фильмы из Азии или Латинской Америки?

Решение голливудских студий может вынудить пойти на аналогичный шаг и независимые компании, этого нельзя исключать. К сожалению, мы наблюдаем кардинальное изменение отношения к российскому народу вообще и российским участникам рынка в частности в разных странах. Вполне вероятно, что у нас станет меньше внутрииндустриальных контактов. Какие-то рынки могут воспользоваться ситуацией и попытаться на этом выиграть. Корейские, китайские, турецкие, индийские фильмы, безусловно, имеют свои ниши на нашем рынке, но российский зритель вряд ли начнет смотреть картины этих национальных кинематографий в масштабах, сопоставимых с американским или российским кино. Да, можно ожидать приход других кинематографий на наш рынок, но существенного восстановления рынка это, конечно, не даст.

У вас есть советы, как в принципе действовать кинотеатрам в текущей непростой ситуации?

Советы напрашиваются самые простые. Сейчас требуется максимальное сокращение расходов, выстраивание грамотного переговорного процесса с арендодателями на предмет достижения максимально комфортных условий по арендной плате, контроль за оборудованием и участие в общей переговорной работе с властью для получения помощи, которая позволит кинотеатрам продержаться. И, конечно же, не падать духом, помогать друг другу, не нагнетать негатив и панику.

Можете ли вы как-то оценить потери, которые уже понес рынок от принятого Голливудом решения? Сколько, по-вашему, кинотеатров закроется в России по итогам предстоящих событий?

Присоединяюсь к оценке вашего главного редактора, по которой кинотеатры только в марте потеряют около 5 миллиардов рублей. То есть речь в первую очередь о доле, собственно, голливудского кино. Но мы понимаем, что в перспективе будет потеряно еще больше, так как нормальное функционирование Голливуда на рынке позволяет зарабатывать и всем остальным. На фоне негативных настроений, спада интереса к кино независимый контент тоже будет терять своих зрителей и долю. Не удивлюсь, что за кризисный период и время последующего восстановления мы потеряем до 90 процентов всех сборов. Что касается закрытия кинотеатров, то в локдаун, который продлился дольше ожидаемого, закрылось, слава богу, существенно менее 20 процентов площадок – намного меньше, чем прогнозировалось. На этот раз вновь многое зависит от того, как долго все продлится и как именно будет развиваться ситуация. В случае возвращения Голливуд на экраны в мае мы отделаемся потерями в пределах нескольких процентов. Если все затянется на полгода, можно будет говорить о закрытии 30–40 и более процентов площадок.

В завершение хотелось бы добавить несколько слов об отношении к происходящему компании Comscore. Мои коллеги из головного офиса в США и коллеги из стран Европы следят за развитием ситуации и очень переживают, но не занимают никаких политических сторон в происходящем конфликте. Все хотят, чтобы как можно быстрее перестали гибнуть люди и ситуация нормализовалась. Никаких антироссийских настроений у сотрудников корпорации Comscore не наблюдается. Меня слушают, к моему мнению и рассказу о ситуации относятся внимательно. Все переживают за безопасность и российских сотрудников, и вообще всех участников киноиндустрии постсоветского пространства. Нам всем желают добра, мира и скорейшего завершения конфликта.