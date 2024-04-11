«Русский Репортаж» выпустит в российский прокат «Второй акт» Квентина Дюпье

Дата релиза фильма открытия Каннского кинофестиваля в РФ и СНГ будет объявлена позднее

Фильм открытия 77-го Каннского кинофестиваля выйдет в России. Компания «Русский Репортаж» объявила о том, что приобрела права на новую работу Квентина Дюпье ВТОРОЙ АКТ.

Дата проката в РФ и СНГ будет объявлена позднее.

Мировая премьера картины состоится 14 мая после церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Главные роли в абсурдистской комедии исполнили Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель и Рафаэль Кенар.

Напомним, что «Русский Репортаж» также занимается выпуском режиссерской работы Дюпье – комедии ДААААААЛИ! о причудливом гении Сальвадоре Дали, которая выйдет в российский прокат уже 9 мая.

Фото: кадр из фильма ВТОРОЙ АКТ