«Русский Репортаж» выпустит в российский прокат «Второй акт» Квентина Дюпье
Автор: БК
11 апреля 2024
Дата релиза фильма открытия Каннского кинофестиваля в РФ и СНГ будет объявлена позднее
Фильм открытия 77-го Каннского кинофестиваля выйдет в России. Компания «Русский Репортаж» объявила о том, что приобрела права на новую работу Квентина Дюпье ВТОРОЙ АКТ.
Дата проката в РФ и СНГ будет объявлена позднее.
Мировая премьера картины состоится 14 мая после церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Главные роли в абсурдистской комедии исполнили Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель и Рафаэль Кенар.
Напомним, что «Русский Репортаж» также занимается выпуском режиссерской работы Дюпье – комедии ДААААААЛИ! о причудливом гении Сальвадоре Дали, которая выйдет в российский прокат уже 9 мая.
Фото: кадр из фильма ВТОРОЙ АКТ
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