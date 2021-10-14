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Стали известны победители фестиваля Canneseries 2021

Автор: Виолетта Палий

14 октября 2021

Смотр проходил с 8 по 13 октября

Международный фестиваль сериалов Canneseries объявил победителей. Так, в основном конкурсе лучшим сериалом стал финский проект «Mister 8» производства It’s Alive Films. Лучшим проектом с эпизодами короткого хронометража назван норвежский «About Saturday». Немецкий сериал «The Allegation» также отмечен наградой Canneseries — Dior Grand Prize.

Лучшим сценарием признана работа Фердинанда фон Шираха за сериал «The Allegation». Призом за актерскую лучшую игру награжден Пекка Стрэнг («Mister 8»). Зрительской наградой отмечен сериал «Awake» из Сербии. 

В 2021 году Россию на Canneseries представлял сериал «Сны Алисы» производства 1-2-3 Production, который был отобран в основной конкурс. Также в конкурсе коротких сериалов был представлен российский проект «Батя». 

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