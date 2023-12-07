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«Чувства Анны» Анны Меликян попал в программу американского фестиваля Slamdance

Автор: Илья Кувшинов

7 декабря 2023

Смотр пройдет с 19 по 25 января 2024 года

Впервые за долгое время российский фильм примет участие в американском киносмотре – лента Анны Меликян ЧУВСТВА АННЫ попала в программу фестиваля независимого кино Slamdance.

Фильм производства ID Production с Анной Михалковой в главной роли будет показан в рамках секции «Прорывы» (Breakouts). Продюсерами картины выступили Анна Меликян, Екатерина Рыжая, Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко.

Всего разные программы смотра насчитывают 32 полнометражных фильмов и 75 короткометражных проектов. Организаторы отмечают, что данные проекты были отобраны из более чем 9 тыс заявок.

30-й кинофестиваль Slamdance пройдет в Парк-Сити и Солт-Лейк-Сити с 19 по 25 января 2024 года, а онлайн-показы картин состоятся на канале Slamdance Channel с 22 по 28 января 2024 года.

Подробнее о создании фильма ЧУВСТВА АННЫ можно прочитать в интервью БК с Анной Меликян.

Фото: кадр из фильма ЧУВСТВА АННЫ

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