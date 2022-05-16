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Правительство отказало кинотеатрам в выделении 6,5 млрд рублей

Автор: Виолетта Палий

16 мая 2022

Минфин РФ запросил дополнительное обоснование для предоставления субсидии

Правительство отказало кинотеатрам в выделении 6,5 млрд рублей. Такой ответ предоставило кинотеатрам Министерство финансов России по итогам рассмотрения коллективного обращения руководства киносетей с предложениями о мерах поддержки кинотеатров в условиях санкций. Письменный ответ ведомства имеется в распоряжении БК.

Так, на запрос о выделении 6,5 млрд рублей в рамках субсидии кинотеатрам в 2022 году Министерство финансов запросило дополнительное обоснование с указанием источников предлагаемых решений. «В 2022 году высвобождаемые ресурсы федерального бюджета подлежат перераспределению на первоочередные задачи в целях обеспечения развития российской экономики в рамках санкций», — разъяснили в министерстве. 

Кроме того, Минфин РФ не поддержал предложения: 
• о понижении ставки страховых взносов с зарплаты сотрудников киноотрасли до 7,6%; 
• об исключении из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходы в виде субсидий кинотеатрам;
• об освобождении от уплаты налога на НДС деятельности (общепит, рекламные услуги, субаренда), сопутствующих основной деятельности кинотеатров.

В конце апреля Ассоциация владельцев кинотеатров заявила, что при отсутствии помощи в течение календарного месяца к концу лета «спасать уже будет некого». По данным АВК, к середине апреля в России оказались закрытыми 36% кинозалов. Ранее АВК запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей.

Новости Кино TV online

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