Российские видеосервисы в 2021 году потратили на производство почти в 10 раз больше, чем заработали

Об этом в интервью БК заявил гендиректор компании TelecomDaily Денис Кусков

Генеральный директор аналитической компании TelecomDaily Денис Кусков в интервью БК оценил размер затрат российских онлайн-кинотеатров на производство оригинального контента в 2021 году. По его данным, совокупные затраты платформ на собственный контент в ушедшем году составили около 500 млрд рублей. Ранее TelecomDaily представил итоги 2021 года, согласно которым суммарная выручка легальных видеосервисов в России составила 54,962 млрд рублей. То есть фактически расходы онлайн-кинотеатров почти в десять раз превысили их выручку. «Окупиться это все по определению не могло, расчет был на то, что это позволит набрать аудиторию. Учитывая текущую обстановку, неудивительно, что большинство проектов пока затормозилось, почти все поставлено на паузу», — отметил Кусков.

По словам главы TelecomDaily, 2021-й был лишь первым годом активного развития оригинального контента отечественных онлайн-сервисов — за минувший год состоялись премьеры порядка 100 проектов собственного производства. Также Кусков анонсировал публикацию данных специального исследования по этой теме через несколько недель.

Полную версию интервью Дениса Кускова можно найти в электронной рассылке БК, которую все подписчики получат сегодня вечером.