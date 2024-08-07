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Стриминг Disney+ впервые стал прибыльным

Автор: Илья Кувшинов

7 августа 2024

Об этом рассказал глава корпорации Боб Айгер во время квартального отчета

Утром, 7 августа, The Walt Disney Company представила отчетность за третий квартал 2024 года. Выручка корпорации увеличилась на 4% год к году до $23,16 млрд.

По словам генерального директора Боба Айгера, стриминговый бизнес Disney впервые стал прибыльным – в частности, благодаря франшизе ГОЛОВОЛОМКА.

После выхода в кинотеатральный прокат второй части, ставшей самым кассовым анимационным фильмом в истории, на Disney+ по всему миру зарегистрировалось более 1,3 млн человек. Количество просмотров первой ГОЛОВОЛОМКИ на платформе, в свою очередь, перевалило за 100 млн.

Число пользователей сервиса в США и Канаде выросло на 800 тыс и достигло 54,8 млн человек. Количество международных подписчиков Disney+ Core, наоборот, сократилось на 100 тыс и составило 63,5 млн (без учета индийской Disney+ Hotstar).

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

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