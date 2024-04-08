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Роберт Дауни-младший готов вернуться к роли Железного человека

Автор: Илья Кувшинов

8 апреля 2024

Об этом актер заявил в интервью Esquire

Даже после того, как он стал лауреатом премии «Оскар», Роберт Дауни-младший не забывает франшизу, вернувшую ему карьеру. Актер дал большое интервью Esquire, в котором заявил, что не против вернуться в Кинематографическую вселенную Marvel.

«Я бы с радостью. Это неотъемлемая часть моей ДНК. Эта роль выбрала меня. Послушайте, я всегда говорю – никогда не ставьте против Кевина Файги, потому что проиграете. Он как казино – всегда в выигрыше», – заявил он.

Несмотря на то, что Железный человек погиб в конце фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, инсайдеры полагают, что Дауни-младший может вновь сыграть Тони Старка в МСТИТЕЛЯХ: СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ. Центральными же персонажами, по слухам, должны стать Человек-паук Тоби Магуайра и Росомаха Хью Джекмана.

Стоит отметить, что ранее сам Файги не стал отрицать возможного возвращения актера.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ

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