Дальневосточная кинопремия открывает прием заявок
Первая церемония пройдет в Москве 18 декабря
Стартовал прием заявок на участие в Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России.
К соисканию премии приглашаются авторы проектов (полнометражных художественных, документальных и многосерийных фильмов), созданных в 2022 и 2023 годах на территории Дальневосточного федерального округа.
Подать заявку можно до 15 ноября. Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия.
Первая церемония вручения Дальневосточной кинопремии состоится 18 декабря в Москве.
Ее организаторами являются Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и АНО Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон».
Фото: пресс-служба фестиваля