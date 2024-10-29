Дальневосточная кинопремия открывает прием заявок

Первая церемония пройдет в Москве 18 декабря

Стартовал прием заявок на участие в Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России.

К соисканию премии приглашаются авторы проектов (полнометражных художественных, документальных и многосерийных фильмов), созданных в 2022 и 2023 годах на территории Дальневосточного федерального округа.

Подать заявку можно до 15 ноября. Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия.

Первая церемония вручения Дальневосточной кинопремии состоится 18 декабря в Москве.

Ее организаторами являются Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и АНО Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон».

Фото: пресс-служба фестиваля