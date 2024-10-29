top banner

Дальневосточная кинопремия открывает прием заявок

Автор: БК

29 октября 2024

Первая церемония пройдет в Москве 18 декабря

Стартовал прием заявок на участие в Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России.

К соисканию премии приглашаются авторы проектов (полнометражных художественных, документальных и многосерийных фильмов), созданных в 2022 и 2023 годах на территории Дальневосточного федерального округа.

Подать заявку можно до 15 ноября. Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия.

Первая церемония вручения Дальневосточной кинопремии состоится 18 декабря в Москве.

Ее организаторами являются Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и АНО Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон».

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Российские кинотеатры в ноябре вновь откажутся от пиратского контента
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2024 год
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Огниво» уступает «По щучьему велению»
Подробнее
Глава Роскомнадзора объяснил замедление YouTube проблемами с оборудованием
Подробнее
«Красный шелк» будет прокатываться в Китае как локальный фильм
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Огниво» ожидаемо вырвалось в лидеры
Подробнее
Касса четверга: приключенческая сказка «Огниво» возглавила прокат
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 октября
Подробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» получил новую дату выхода в России
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Лихие»
Подробнее
Релиз байопика «Ученик. Восхождение Трампа» в России отложен
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 октября 2024 года
Подробнее
Россия и Китай планируют подписать меморандум о совместном кинопроизводстве
Подробнее
«Цифровое Телевидение» и Wink назвали победителей питчинга анимационных проектов
Подробнее
В Москве состоялся премьерный показ сериала «Жвачка»
Подробнее
Новые «Звездные войны» с Дейзи Ридли вновь лишились сценариста
Подробнее
Комедийный экшн с Дуэйном Джонсоном претендует на звание одного из главных провалов 2024 года
Подробнее
Стали известны получатели рибейтов кинопроизводителям в Пермском крае в 2024 году
Подробнее
Касса России: сказка «Огниво» стала лидером уикенда
Подробнее
Саундтрек Ханса Циммера ко второй «Дюне» исключен из гонки за «Оскар»
Подробнее