Образовательный интенсив «Искусство питчинга» пройдет в конце июня

Об этом в рамках ПМЭФ сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова

В рамках Петербургского междунарожного экономического форума министр культуры РФ Ольга Любимова объявила, что с 27 по 29 июня ведомство совместно с медиахолдингом «Цифровое Телевидение» проведут образовательный семинар-интенсив «Искусство питчинга». В рамках образовательной программы представители отрасли познакомят молодых кинематографистов с принципами и правилами успешной презентации дебютных проектов. Семинар рассчитан авторов, подавших дебютные проекты на конкурс министерства и уже прошедших предварительный этап отбора.

По словам Ольги Любимовой, что участники «Искусства питчинга» в прошлом году показали высокий уровень подготовки, и значительная часть работ получила поддержку.

Семинар включает лекции, мастер-классы, круглые столы с участием министра Ольги Любимовой, режиссеров и продюсеров, прокатчиков и руководителей фондов и институтов поддержки и развития индустрии, платформ и студий. В числе приглашенных: глава компании Централ Партнершип Вадим Верещагин, глава Фонда Кино Фёдор Соснов, глава ИРИ Алексей Гореславский, продюсер Эдуард Илоян, продюсер и режиссер Евгений Григорьев, Игорь Мишин (Kion), Ксения Болецкая (Яндекс), режиссёр Клим Шипенко, а также авторы, недавно прошедшие защиту своих проектов.

В частности, участники получат индивидуальные консультации по каждому заявленному проекту, смогут принять участие в сессии вопросов-ответов и услышать разборы кейсов. Также эксперты расскажут о том, как устроена экономика кинопроизводства в условиях санкций, как изменилась аудитория и формы потребления контента.

Кроме того, 29 июня пройдет генеральный прогон презентаций проектов в Министерстве культуры. Мероприятия пройдут в Старт Хабе на Красном Октябре. Записи круглых столов и мастер-классов будут доступны на портале Культура.рф.