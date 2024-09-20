Netflix раскрыл статистику по просмотрам за первое полугодие 2024 года

Самым популярным проектом за этот период стало фэнтези «Дева и дракон»

Стриминговый стриминг Netflix опубликовал отчет со статистикой по просмотрам за первые шесть месяцев 2024 года.

Самым популярным фильмом платформы за этот период стало фэнтези ДЕВА И ДРАКОН с Милли Бобби Браун (143,8 млн просмотров). Второе место досталось комедийному боевику ВОЗДУШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (129,4 млн), а бронза – драме ОБЩЕСТВО СНЕГА (103,8 млн).

В топ-3 самых просматриваемых сериалов на Netflix, как мы и сообщали ранее, оказались британские проекты. Лидером оказался криминальный триллер «Единожды солгав» (107,5 млн просмотров). Вторую строчку занял третий сезон мелодрамы «Бриджертоны» (91,9 млн), а третью – мини-сериал «Олененок» (87,6 млн).

В первой половине 2024 года пользователи сервиса посмотрели более 94 миллиардов часов контента. Отмечается, что треть всех просмотров составили проекта неанглоязычные истории – самыми популярными среди них оказались фильмы и сериалы из Испании и Кореи.

Фото: кадр из фильма ДЕВА И ДРАКОН