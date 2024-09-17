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Британские сериалы возглавили топ самых популярных шоу Netflix в 2024 году

Автор: Илья Кувшинов

17 сентября 2024

Стриминг также заключил эксклюзивный контракт с создателем «Олененка» Ричардом Гэддом

Британские проекты захватывают чарты Netflix – по словам генерального директора сервиса Теда Сарандоса, четыре самых популярных шоу стриминга в этому году были сняты в Великобритании.

Отмечается, что за первое полугодие 2024 года сериалы «Единожды солгав», «Бриджертоны», «Джентльмены» и «Олененок», в общей сложности, просмотрели около 360 млн раз. Полноценные цифры должны быть опубликованы в конце этой недели вместе со статистикой за все шесть месяцев.  

Помимо этого, Сарандос также объявил о заключении эксклюзивного договора с создателем «Олененка» Ричардом Гэддом. Напомним, что на минувшей премии «Эмми» сериал был удостоен шести премий «Эмми».

Популярность британского контента по миру растет с каждым днем. Так, например, согласно летнему исследованию компании Digital-i, многие американцы открыли для себя фильмы и сериалы Туманного Альбиона во время забастовок гильдий сценаристов и актеров в прошлом году – за период со второго квартала 2023-го по первый квартал 2024-го просмотры британских проектов на Netflix и Prime Video выросли на 40%.

Фото: кадр из сериала «Олененок»

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