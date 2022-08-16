Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу

Программа смотра будет состоять из кинофильмов и многосерийных проектов

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объвил программу. Программа смотра будет состоять из двух секций - премьерных серий сериалов и полнометражных фильмов. В рамках мероприятия крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022-2023 годов. Также представители сервисов обсудят актуальные вопросы, волнующие индустрию, и определят дальнейшее нааправление развития и взаимодействия игроков медиаотрасли.

Смотр пройдет в Сочи на курорте «Роза Хутор» с 18 по 24 сентября. Продюсером и директором фестиваля «Новый сезон» выступает Полина Зуева. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РФ.

ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ КИНО

ГОЛИАФ

2022, Россия, Казахстан, 18+

START

Режиссер Адильхан Ержанов

Генеральные продюсеры: Георгий Шабанов, Нурасыл Джарбасов,Александр Кочнев, Наталья Дрозд, Ольга Хлащева, Серик Абишев

Продюсеры: Акан Сатаев, Аблайхан Ашимов

Производство: «SHORT BROTHERS», All Media Company (a START company), «Форест-Фильм», «CHANGEPOINT»

ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ

2022, Россия, 12+

KION

Режиссер: Иван Соснин

Генеральные продюсеры: Андрей Терешок, Игорь Мишин, Александр Бондарев

Продюсеры: Ирина Борисова, Владимир Васильев, Яна Шмайлова, Александр Желтухин, Мария Меленевская, Мария Ионова

Производство: «Киностудия КИТ», KION и RedPepper

ЛИБЕРЕЯ. ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ

2022, Россия, 12+

IVI Originals

Режиссер: Глеб Орлов

Генеральные продюсеры: Вадим Верещагин, Владимир Маслов

Продюсеры: Вадим Соколовский, Илья Бурец, Наталья Шибанова, Эльвира Дмитриевская

Производство: «Централ Партнершип», IVI, АНО «Медиа Юниверсал Ивент» при поддержке Фонда кино

МАЖОР. ФИЛЬМ 2

2022, Россия, 18+

Кинопоиск

Режиссер Никита Власов

Продюсеры:Максим Полинский, Николай Булыгин, Иван Самохвалов, Ольга Филипук

Производство: Продюсерская компания «СРЕДА»

МАТЬ МОЕГО СЫНА

2022, Россия, 18+

KION

Режиссер Илья Максимов

Продюсеры: Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Игорь Мишин

Производство: KION, ID Production при поддержке Фонда Кино

ПРЯМОЙ ЭФИР

2022, Россия, 12+

START

Режиссер Карен Оганесян

Продюсеры: Карен Оганесян, Беник Аракелян, Ирина Воронова, Полина Иванова

Производство: Карго, IRSNA media, Мовсес фильм при поддержке Министерства культуры РФ

ЭКСПРЕСС

2022, Россия, 16+

Okko

Режиссер: Руслан Братов

Продюсеры: Рубен Дишдишян, Вазген Хачатрян, Сергей Яхонтов, Павел Карыхалин

Производство: Марс Медиа, Стереотактик, Фонд развития современного кинематографа Кинопрайм при поддержке Минитерства культуры РФ



СЕКЦИЯ - СЕРИАЛЫ

IVI

13 КЛИНИЧЕСКАЯ

2022, Россия, 16+

Режиссер Клим Козинский

Продюсеры: Вадим Соколовский, Илья Бурец, Андрей Золотарев, Алена Акимова, Василий Балашов, Тимур Джафаров

Производство - INEY Productions (Иней Продакшнс)

ПАНСИОН

2022, Россия, 18+

Режиссер Святослав Подгаевский

Продюсеры: Вадим Соколовский, Илья Бурец, Святослав Подгаевский, Иван Капитонов

Производство: QS Films (Кью Эс Филмс)

KION

ВРЕМЯ ГНЕВА

2022, Россия, 12+

Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев

Продюсеры: Анатолий Максимов, Константин Эрнст, Игорь Мишин

Производство: АО «Дирекция Кино» при поддержке Министерства культуры РФ

КОМПЛЕКС БОГА

2022, Россия, 18+

Режиссер: Флюза Фаршхатова

Продюсеры: Игорь Мишин, Наталья Исакова, Максим Филатов, Александр Плотников

Производство - ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»

MORE.TV + WINK

АВРОРА

2022, Россия, 18+

Режиссер: Роман Волобуев

Продюсеры: Александр Бондарев, Филипп Брусникин, Надя Рехтер-Гарева, Маруся Трубникова

Производство: Компания Star Media по заказу «НМГ Студии»

НАДВОЕ

2022, Россия, 16+

Режиссер: Валерий Тодоровский

Продюсеры: Валерий Тодоровский, Вячеслав Муругов, Антон Златопольский

Производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского по заказу «НМГ Студии»

OKKO

КУНГУР

2022, Россия, 18+

Режиссер: Сергей Попов

Продюсеры: Рубен Дишдишян, Александр Липский

ЛЭЙТ НАЙТ СКУЛ

2022, Россия, 16+

Режиссер: Ника Яковлева

Продюсеры: Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Анна Александрова, Эльвира Дмитриевская, Светлана Сонина

Производство: ID Production совместно с On Set Production при поддержке Института развития интернета (ИРИ)

PREMIER

С НУЛЯ

2022, Россия, 18+

Режиссер Василий Бархатов

Продюсеры: Антон Зайцев, Анна Борисова

Производство Good Story Media

Я ЛЮБИЛА МУЖА

2022, Россия, 18+

Режиссер: Юлия Трофимова

Продюсеры: Макар Кожухов, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, Софья Митрофанова, Марина Катая

Производство: КБА

START

АЛИСА НЕ МОЖЕТ ЖДАТЬ

2022, Россия, 18+

Режиссер: Наталия Мещанинова

Продюсеры: Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Евгений Айвазян, Анна Гаспарян

Производство: START, «Чапула Бэй»

ЧЕРНАЯ ВЕСНА

2022, Россия, 18+

Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

Продюсеры: Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Василий Клепацкий, Евгений Айвазян

Производство START, «Марс Медиа»

КИНОПОИСК

КОНЕЦ СВЕТА

2022, Россия, 18+

Режиссер Александр Незлобин

Продюсеры: Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук, Александра Ремизова

Производство: Плюс Студия, ООО «КИНОКОМПАНИЯ ЛУНАПАРК»

М

(рабочее название)

2022, Россия, 18+

Режиссер: Александр Молочников

Продюсеры: Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук

Производство: Плюс Студия, ООО «КИНОКОМПАНИЯ ЛУНАПАРК»

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