Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Программа смотра будет состоять из кинофильмов и многосерийных проектов
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объвил программу. Программа смотра будет состоять из двух секций - премьерных серий сериалов и полнометражных фильмов. В рамках мероприятия крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022-2023 годов. Также представители сервисов обсудят актуальные вопросы, волнующие индустрию, и определят дальнейшее нааправление развития и взаимодействия игроков медиаотрасли.
Смотр пройдет в Сочи на курорте «Роза Хутор» с 18 по 24 сентября. Продюсером и директором фестиваля «Новый сезон» выступает Полина Зуева. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РФ.
ПОЛНОМЕТРАЖНОЕ КИНО
ГОЛИАФ
2022, Россия, Казахстан, 18+
START
Режиссер Адильхан Ержанов
Генеральные продюсеры: Георгий Шабанов, Нурасыл Джарбасов,Александр Кочнев, Наталья Дрозд, Ольга Хлащева, Серик Абишев
Продюсеры: Акан Сатаев, Аблайхан Ашимов
Производство: «SHORT BROTHERS», All Media Company (a START company), «Форест-Фильм», «CHANGEPOINT»
ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ
2022, Россия, 12+
KION
Режиссер: Иван Соснин
Генеральные продюсеры: Андрей Терешок, Игорь Мишин, Александр Бондарев
Продюсеры: Ирина Борисова, Владимир Васильев, Яна Шмайлова, Александр Желтухин, Мария Меленевская, Мария Ионова
Производство: «Киностудия КИТ», KION и RedPepper
ЛИБЕРЕЯ. ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
2022, Россия, 12+
IVI Originals
Режиссер: Глеб Орлов
Генеральные продюсеры: Вадим Верещагин, Владимир Маслов
Продюсеры: Вадим Соколовский, Илья Бурец, Наталья Шибанова, Эльвира Дмитриевская
Производство: «Централ Партнершип», IVI, АНО «Медиа Юниверсал Ивент» при поддержке Фонда кино
МАЖОР. ФИЛЬМ 2
2022, Россия, 18+
Кинопоиск
Режиссер Никита Власов
Продюсеры:Максим Полинский, Николай Булыгин, Иван Самохвалов, Ольга Филипук
Производство: Продюсерская компания «СРЕДА»
МАТЬ МОЕГО СЫНА
2022, Россия, 18+
KION
Режиссер Илья Максимов
Продюсеры: Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Игорь Мишин
Производство: KION, ID Production при поддержке Фонда Кино
ПРЯМОЙ ЭФИР
2022, Россия, 12+
START
Режиссер Карен Оганесян
Продюсеры: Карен Оганесян, Беник Аракелян, Ирина Воронова, Полина Иванова
Производство: Карго, IRSNA media, Мовсес фильм при поддержке Министерства культуры РФ
ЭКСПРЕСС
2022, Россия, 16+
Okko
Режиссер: Руслан Братов
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Вазген Хачатрян, Сергей Яхонтов, Павел Карыхалин
Производство: Марс Медиа, Стереотактик, Фонд развития современного кинематографа Кинопрайм при поддержке Минитерства культуры РФ
СЕКЦИЯ - СЕРИАЛЫ
IVI
13 КЛИНИЧЕСКАЯ
2022, Россия, 16+
Режиссер Клим Козинский
Продюсеры: Вадим Соколовский, Илья Бурец, Андрей Золотарев, Алена Акимова, Василий Балашов, Тимур Джафаров
Производство - INEY Productions (Иней Продакшнс)
ПАНСИОН
2022, Россия, 18+
Режиссер Святослав Подгаевский
Продюсеры: Вадим Соколовский, Илья Бурец, Святослав Подгаевский, Иван Капитонов
Производство: QS Films (Кью Эс Филмс)
KION
ВРЕМЯ ГНЕВА
2022, Россия, 12+
Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев
Продюсеры: Анатолий Максимов, Константин Эрнст, Игорь Мишин
Производство: АО «Дирекция Кино» при поддержке Министерства культуры РФ
КОМПЛЕКС БОГА
2022, Россия, 18+
Режиссер: Флюза Фаршхатова
Продюсеры: Игорь Мишин, Наталья Исакова, Максим Филатов, Александр Плотников
Производство - ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»
MORE.TV + WINK
АВРОРА
2022, Россия, 18+
Режиссер: Роман Волобуев
Продюсеры: Александр Бондарев, Филипп Брусникин, Надя Рехтер-Гарева, Маруся Трубникова
Производство: Компания Star Media по заказу «НМГ Студии»
НАДВОЕ
2022, Россия, 16+
Режиссер: Валерий Тодоровский
Продюсеры: Валерий Тодоровский, Вячеслав Муругов, Антон Златопольский
Производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского по заказу «НМГ Студии»
OKKO
КУНГУР
2022, Россия, 18+
Режиссер: Сергей Попов
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Александр Липский
ЛЭЙТ НАЙТ СКУЛ
2022, Россия, 16+
Режиссер: Ника Яковлева
Продюсеры: Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Анна Александрова, Эльвира Дмитриевская, Светлана Сонина
Производство: ID Production совместно с On Set Production при поддержке Института развития интернета (ИРИ)
PREMIER
С НУЛЯ
2022, Россия, 18+
Режиссер Василий Бархатов
Продюсеры: Антон Зайцев, Анна Борисова
Производство Good Story Media
Я ЛЮБИЛА МУЖА
2022, Россия, 18+
Режиссер: Юлия Трофимова
Продюсеры: Макар Кожухов, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, Софья Митрофанова, Марина Катая
Производство: КБА
START
АЛИСА НЕ МОЖЕТ ЖДАТЬ
2022, Россия, 18+
Режиссер: Наталия Мещанинова
Продюсеры: Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Евгений Айвазян, Анна Гаспарян
Производство: START, «Чапула Бэй»
ЧЕРНАЯ ВЕСНА
2022, Россия, 18+
Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
Продюсеры: Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Василий Клепацкий, Евгений Айвазян
Производство START, «Марс Медиа»
КИНОПОИСК
КОНЕЦ СВЕТА
2022, Россия, 18+
Режиссер Александр Незлобин
Продюсеры: Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук, Александра Ремизова
Производство: Плюс Студия, ООО «КИНОКОМПАНИЯ ЛУНАПАРК»
М
(рабочее название)
2022, Россия, 18+
Режиссер: Александр Молочников
Продюсеры: Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук
Производство: Плюс Студия, ООО «КИНОКОМПАНИЯ ЛУНАПАРК»
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram