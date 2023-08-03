Сериал Семена Слепакова* пропал из онлайн-кинотеатра Premiere

Первые две серии «Неприличных денег» вышли на ТНТ в мае.

Сериал Семена Слепакова* «Неприличные деньги» пропал из онлайн-кинотеатра Premier. На это обратила внимание в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

Первоначально, первые две серии шоу вышли на канале ТНТ 8 мая, но продолжения не последовало: по информации инсайдеров, которую приводит канал «Русское кино в топе», это закрытый проект – режиссер Петр Буслов успел снять два пилотных эпизода из 8-ми запланированных.

Сериал, действие которого разворачивается в 90-е, рассказывает о преподавателе провинциального института, ставшего владельцем первого городе секс-шопа – герою приходится активно развивать этот бизнес, чтобы спасти от колонии своего сына. В проекте были задействованы Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук, Павел Деревянко, Роман Курцын и Ольга Тумайкина.

Съемки «Неприличных денег» проходили в Пятигорске в 2020 году.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из сериала «Неприличные деньги»