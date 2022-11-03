Число подписчиков Paramount+ выросло до 46 млн домохозяйств

Paramount опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2022 года

Paramount опубликовала финансовый отчет по итогам третьего квартала 2022 года, сообщает Deadline. Представленные итоги рассматриваемого периода оказались ниже ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

С одной стороны, флагманский стриминговый сервис студии Paramount+ достиг показателя в 46 млн подписчиков, что на 4,6 миллиона абонентов больше, чем во втором квартале. В то же время общий доход вырос только на 5% до $6,9 млрд, а прибыль на акцию упала на 49% до 39 центов. Эксперты прогнозировали выручку в размере чуть более $7 млрд и прибыль на акцию в размере 43 центов. Акции Paramount упали на целых 10% в ходе предрыночных торгов, опустившись ниже уровня в $18. Как и у большинства медиа- и технологических игроков, у Paramount был непростой 2022 год, и за год цена ее акций упала почти вдвое.

У телевизионного подразделения компании квартал также вышел трудным, общая выручка снизилась на 5%. Реклама сократилась на 3%. Доходы от партнерских программ и подписок снизились на 5% в сравнении с прошлым годом, в отчете компании отмечается неуклонное сокращение числа подписчиков платного телевидения. Согласно отчету, компания реструктурировала некоторые международные партнерские соглашения, что привело к переносу доходов с платного телевидения на потоковое вещание.

Paramount Pictures выпустила в прошедшем квартале хоррор-хит SMILE, это помогло увеличить выручку студии на 48% до $783 млн. Потоковое вещание также пока демонстрирует устойчивый рост: здесь выручка поднялась на 38% до $1,2 млрд.

Общее количество подписок на различные сервисы студии за третий квартал выросло 67 млн пользователей. Совместное предприятие Paramount и Comcast, платформа SkyShowtime, запутилась именно в третьем квартале, заменив собой Paramount+ в Северной Америке. В наступившем квартале ожидается запуск Paramount+ во Франции, Германии, Австрии и Швейцарии.

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