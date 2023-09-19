Шоу Билла Мэйера отказалось от возвращения в эфир во время забастовки сценаристов

Представители гильдии сценаристов ранее заявляли, что будут пикетировать его передачу

Сатирическое шоу «В настоящее время с Биллом Мэйером» все-таки не появится в эфире HBO на этой неделе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Комик заявил в своих соцсетях, что оказался от возвращения передачи из-за возобновившихся переговоров Гильдии сценаристов США (WGA) и Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

«Казалось, что этой забастовке не видно конца, поэтому я и планировал вернуть шоу в эфир. Теперь же, когда обе стороны вновь согласились сесть за стол переговоров, есть смысл отложить возвращение «Настоящего времени». Остается только надеяться, что они смогут договориться», – сказал Мэйер.

Напомним, что ранее представители гильдии сценаристов осудили решение телеведущего и заявили, что будут пикетировать его шоу.

Фото: HBO