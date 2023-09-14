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Шоу Билла Мэйера нарушит забастовку и вернется в эфир без сценаристов

Автор: Илья Кувшинов

14 сентября 2023

Гильдия сценаристов планирует пикетировать передачу

Билл Мэйер решил нарушить забастовку Гильдии сценаристов США (WGA). The Hollywood Reporter сообщает, что его еженедельное сатирическое шоу «В настоящее время с Биллом Мейером» вернется на HBO уже в следующую пятницу, 22 сентября – правда, без участия сценарного коллектива.

Мэйер заявил в своих социальных сетях, что ценит своих авторов, но «прошло уже пять месяцев и команде нужно вернуться к работе».

Напомним, что съемки всех крупных вечерних шоу в США были приостановлены сразу же после начала забастовки гильдии сценаристов 2 мая.

Сатирическая программа Мэйера претерпит серьезные изменения – она лишится заранее написанного монолога и редакционных сегментов, включая регулярную рубрику «Новые правила».

«Скажу зрителям прямо сейчас – шоу, которое я буду делать без наших сценаристов, получится не таким хорошим, как обычно, – подчеркнул ведущий. – Но сама его суть – это непринужденная групповая дискуссия, цель которой – прорваться через ерунду и предсказуемую партийность, и мы это продолжим. Программа вас не разочарует».

Представители гильдии сценаристов прокомментировали решение Мэйера вернуться в эфир, заявив, что они «крайне разочарованы». «Как член WGA, Билл Мэйр обязан следовать правилам забастовки и ничего не писать для эфира», – говорится в заявлении. – Трудно представить, как передача может сниматься без нарушений правил. Поэтому Гильдия будет пикетировать данное шоу».

Гильдия сценаристов США бастует уже 135 дней.

Фото: соцсети HBO

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