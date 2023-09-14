Шоу Билла Мэйера нарушит забастовку и вернется в эфир без сценаристов

Гильдия сценаристов планирует пикетировать передачу

Билл Мэйер решил нарушить забастовку Гильдии сценаристов США (WGA). The Hollywood Reporter сообщает, что его еженедельное сатирическое шоу «В настоящее время с Биллом Мейером» вернется на HBO уже в следующую пятницу, 22 сентября – правда, без участия сценарного коллектива.

Мэйер заявил в своих социальных сетях, что ценит своих авторов, но «прошло уже пять месяцев и команде нужно вернуться к работе».

Напомним, что съемки всех крупных вечерних шоу в США были приостановлены сразу же после начала забастовки гильдии сценаристов 2 мая.

Сатирическая программа Мэйера претерпит серьезные изменения – она лишится заранее написанного монолога и редакционных сегментов, включая регулярную рубрику «Новые правила».

«Скажу зрителям прямо сейчас – шоу, которое я буду делать без наших сценаристов, получится не таким хорошим, как обычно, – подчеркнул ведущий. – Но сама его суть – это непринужденная групповая дискуссия, цель которой – прорваться через ерунду и предсказуемую партийность, и мы это продолжим. Программа вас не разочарует».

Представители гильдии сценаристов прокомментировали решение Мэйера вернуться в эфир, заявив, что они «крайне разочарованы». «Как член WGA, Билл Мэйр обязан следовать правилам забастовки и ничего не писать для эфира», – говорится в заявлении. – Трудно представить, как передача может сниматься без нарушений правил. Поэтому Гильдия будет пикетировать данное шоу».

Гильдия сценаристов США бастует уже 135 дней.

Фото: соцсети HBO