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На «Ростелеком» завели дело за демонстрацию фильма с ЛГБТ

Автор: БК

6 июня 2023

На сервисе Wink обнаружена некорректная возрастная маркировка

Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении ПАО «Ростелеком» о распространении среди несовершеннолетних фильма, демонстрирующего нетрадиционные сексуальные отношения (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). Материалы переданы судье, к производству пока не приняты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Как следует из документов, Роскомнадзор обнаружил, что на видеосервисе Wink распространяются художественные фильмы со знаком информационной продукции «16+», «содержащие демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношение и (или) предпочтений». Речь идет о фильмах БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО, КАК ЖИВОЙ, ПРОКЛЯТИЕ ЧАКИ, АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. Эти фильмы должны быть промаркированы пометкой 18+.

«Ростелеком», в свою очередь, сообщил управлению Роскомнадзора, что с 01.03.2023 не является владельцем сервиса Wink. Тем не менее, в РКН, проанализировав пользовательское соглашение, сочли, что ПАО несет ответственность за «распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (двое целующихся в сексуальном контексте мужчин)», содержащейся в картине КАК ЖИВОЙ

В пресс-службе Wink воздержались от комментариев. Фильм КАК ЖИВОЙ не доступен в библиотеке онлайн-кинотеатра.

На прошлой неделе первые протоколы о «пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних» были составлены на онлайн-сервисы Premier и Start, а также владельца «МегаФон ТВ».

Фото: Pxfuel

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