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Российские культурные проекты получат порядка 1 млрд на поддержку в условиях санкций

Автор: БК

1 апреля 2022

Также гранты будут выделены артистам и другим деятелям культуры

Президентский фонд культурных инициатив выделит порядка 1 млрд рублей на поддержку культурных проектов в условиях санкций со стороны зарубежных стран. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас в ближайшее время начинается прием заявок на вторую волну грантов. Поскольку сейчас резко увеличилось количество актуальных текущих заявок, поддержать творческие коллективы нужно, на которые есть попытка оказывать давление, лишить их источников финансирования, связанных с международной деятельностью, принято решение выделить 1 млрд рублей, — отметил Кириенко. — Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями, поддержку коллективов и деятелей культуры, которые стали объектами санкционного давления». 

Российские артисты, которые попали под санкции «за свой патриотизм и преданность стране», также смогут получить денежные выплаты от государства. По словам Кириенко, заявки на распределение 1 млрд рублей будут оперативно рассмотрены, уже в апреле-мае будут приниматься решения о финансировании.

27 марта Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в санкционный список российских артистов, которые поддержали проведение «военной спецоперации». В списке значились певцы Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимати. Среди актеров указаны Дмитрий Харатьян, Владимир Машков, Марат Башаров, Яна Поплавская и Дмитрий Певцов. Также в перечень вошел режиссер Никита Михалков.

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