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Предварительная касса уикенда: «Круиз по джунглям» уверенно возглавил прокат

За уикенд релиз преодолел рубеж в 200 млн рублей

По предварительным данным, лидером уикенда ожидаемо стал приключенческий фильм КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS), который смог заработать свыше 200 млн рублей за четыре дня проката. Также релиз показал лучшую среднюю заполняемость в 16 человек на сеанс, а по средней наработке уступил лишь занявшему десятую строчку чарта ре-релизу триллера ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ. ПЕРЕВЫПУСК (AOF).

Также в десятку лучших пробились еще две новинки. Шестое место занял мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP), записавший на свой счет 7 млн рублей, и, с учетом превью, уже имеет в своем активе 12 млн рублей. Седьмую строчку занял боевик КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (VLG), едва преодолевший пятимиллионный рублей и показавший худшую среднюю заполняемость в 4 человека на сеанс.

Среди остальных результатов можно выделить комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG), который преодолел планку сборов в 300 млн рублей. Кроме того, мультфильм ЛУКА (WDS) покорил отметку в 500 млн рублей, а фантастический экшн ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS) вплотную приблизился к результату 600 млн рублей. 

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01.08.2021 Автор: Георгий Романов

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