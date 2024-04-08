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Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стала лента «Артур, ты король»

Автор: Георгий Романов

8 апреля 2024

«Золото Умальты» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стала сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Проект записал на свой счет еще порядка 140 млн рублей, доведя свою общую кассу до 780 млн рублей. 

Лучшей новинкой недели стала приключенческая лента АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (PRD). Фильм с Марком Уолбергом в главной роли освоил примерно 37-38 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку чарта.

Бронза таблицы отошла отечественной картине ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (CRP). За четыре дня проката проект заработал чуть больше 30 млн рублей, но при этом показал наихудшую наработку на сеанс среди всех новинок. 

Российский хоррор ДОМОВОЙ (NKI) расположился на шестом месте чарта с результатом около 15 млн рублей.

Строчкой ниже оказался боевик ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (AK) с Майклом Китоном. В его копилке – 12 млн рублей.

Фото: кадр из фильма АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ

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